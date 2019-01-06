Шестилетнего ребёнка увезли в больницу после ДТП на Станционной

Он был в детском кресле

Днём на Станционной столкнулись два автомобиля — пострадали двое человек

Днём 6 января на улице Станционной автомобиль Infiniti врезался в попутную Honda Fit — в аварии пострадал 6-летний ребёнок и ещё одна взрослая пассажирка «Хонды».







Авария на улице Станционной, 21 случилась сегодня около 15:20, рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД России по Новосибирской области. По предварительным данным инспекторов, автомобиль Infiniti с 30-летним водителем за рулём выезжал с прилегающей территории (вероятно, с парковки).







В этот момент автомобиль столкнулся с Honda Fit, которая ехала по улице Станционной. Машиной управлял 31-летний водитель.







«В результате ДТП пострадал ребёнок (пассажир «Хонды». — Прим. ред.). Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, 6 лет ему (пассажиру. — Прим. ред.). У ребёнка, предварительно, ушиб лица, скорее всего, и ушиб грудной клетки, насколько серьёзно — непонятно», — отметили в ГИБДД.







Шестилетний ребёнок, пассажир «Хонды», получил ушибы. Он и ещё одна пассажирка автомобиля госпитализированы





Также в аварии пострадала и пассажирка «Хонды» — её и ребёнка скорая помощь увезла в больницу.







В Госавтоинспекции подчеркнули, что советуют родителям следить за тем, чтобы ребёнок во время пути находился в детском кресле автомобиля — без него шанс получить серьёзные травмы в ДТП гораздо выше.







На этой неделе в аварии под Новосибирском также пострадали ребёнок и пассажирка — их автомобиль вылетел в кювет. Водитель отделался ссадинами.

