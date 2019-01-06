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«Полное равнодушие!»: водитель автобуса забыл двух пожилых пассажирок в кафе на трассе

Перевозчик отрицает вину водителя

Дочь потерявшейся в кафе пассажирки подчеркнула, что мать в здравом уме и, несмотря на пожилой возраст, работает главным бухгалтером в крупной компании. Но когда водитель забыл её в «Грани Алтая», она растерялась
Дочь потерявшейся в кафе пассажирки подчеркнула, что мать в здравом уме и, несмотря на пожилой возраст, работает главным бухгалтером в крупной компании. Но когда водитель забыл её в «Грани Алтая», она растерялась

Сегодня, 6 января, две пожилые пассажирки рейса «Барнаул — Новосибирск» остались в кафе на трассе — водитель автобуса уехал без них. Дочь одной из пассажирок намерена жаловаться на водителя.


Автобус с 35 пассажирами ехал сегодня утром из Барнаула в Новосибирск, и в 10:40 сделал 20-минутную остановку в кафе «Грань Алтая». Как рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Ольга Матвеева, в 10:55 её мать, 70-летняя Агафья Матвеева, и ещё одна пассажирка примерно такого же возраста вышли из кафе, а автобус уже уехал.


«Человек пожилой — он же может растеряться! Водитель, ты встань, скажи в громкоговоритель: "Граждане, смотрите, все ли пассажиры, едущие с вами, рядом?". Это же полное равнодушие людей!» — возмутилась Ольга Матвеева.


По её словам, мать и другая пассажирка (они были не знакомы) пошли обратно в кафе и ещё час выясняли, как им добраться до Новосибирска. В итоге им пришлось ждать следующего автобуса и ехать в нём стоя, несмотря на пожилой возраст, отметила дочь Агафьи Матвеевой. Она подчеркнула, что собирается подать жалобу на водителя.


В справочной барнаульского автовокзала корреспонденту НГС сообщили, что знают о ситуации и ей занимается перевозчик.


«А какое должно быть разбирательство? Они сели на следующий автобус, сейчас там должны забрать все вещи. Это у нас довольно часто происходит на "Грани Алтая" — они зайдут в кафе и сидят. Я позвонила в навигацию, которая строго следит, во сколько он (водитель. — Прим. ред.) отъехал — он отъехал ровно в 11 часов.


Все 33 [пассажира] пришли, успели вовремя. Он же не будет стоять и ждать двух человек <…> Остальные возмущаются: "Что мы стоим?", и ему куда деваться?», 


— описали свою позицию в диспетчерской компании ООО «Пассажирские перевозки», обслуживающей рейс.


Диспетчер добавила, что пассажирки дождались следующего автобуса, за который им не нужно было дополнительно платить.


Ранее в Новосибирске произошёл ещё один скандал в автобусе — водитель нахамил ребёнку из многодетной семьи, который забыл дома справку. Несмотря на проездной, мальчику пришлось заплатить за проезд после грубости водителя.

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