«Размахивал ножиком»: полиция рассказала, как за 4 часа поймала подозреваемого в убийстве бизнесмена

Подозреваемые не стали оказывать сопротивление при задержании

В полиции рассказали подробности о задержании предполагаемых убийц 33-летнего бизнесмена, зарезанного возле собственного дома на улице Тверской в Ленинском районе Новосибирска 30 декабря.







По информации МВД, 19-летнего дембеля и 34-летнего предпринимателя сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 «Ленинский» нашли за четыре часа.







«Поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в карете скорой помощи от ножевых ранений скончался 33-летний мужчина, который был госпитализирован от дома по улице Тверской, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





— Сотрудниками полиции, прибывшими на место преступления, были опрошены свидетели и очевидцы происшествия, произведены необходимые осмотры, в ходе которых обнаружены улики, позволившие установить лицо, причастное к совершению данного преступления».







По информации источника НГС, 19-летний подозреваемый забыл на месте преступления военный жетон — личный знак, позволяющий идентифицировать военнослужащего. Однако в полиции подчеркнули, что личность подозреваемого вычислили благодаря другим уликам. В частности, он оставил на месте преступления куски ткани от верхней одежды.





«На шум выбежали родственники убитого, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — Они пытались остановить киллера, но он задел [ножом] и их. Размахивал всё ножиком, стал убегать только тогда, когда убедился, что всё, он (потерпевший. — Прим. ред.) уже не жилец».







«Одежда одного из задержанных нами была обнаружена, — пояснили НГС в пресс-службе ГУ МВД. — По (уликам. — Прим. ред.) которым сразу удалось установить (личность подозреваемого. — Прим. ред.) Мы установили сразу, кто это. В ходе опроса очевидцев установили круг общения гражданина, деятельность. Мы ещё только предполагали, что за человек причастен к совершению данного преступления. Соответственно, проверили места, где человек может находиться».







Когда начали розыск первого подозреваемого, в полиции вычислили, что он недавно передвигался на такси.





«Были установлены и автомобиль, и водитель, — подчеркнули в ведомстве. — Полностью весь путь следования был установлен. Понадобилось на всё на это четыре часа примерно».





Примерно в 4 утра 31 декабря 19-летний подозреваемый был задержан в квартире у родственников дома по улице Серафимовича. По информации источника НГС, сопротивление подозреваемый не оказывал, но при этом признался полицейским, что не ожидал, что его могут вычислить так быстро.





В МВД пояснили, что 19-летний задержанный нигде не работал, к уголовной ответственности никогда не привлекался.





Примерно в это же время сотрудникам уголовного розыска удалось задержать и предполагаемого заказчика, 34-летнего бизнесмена.





«Мы опросили (свидетелей. — Прим. ред.), поняли, кто это может быть, — объяснили в ведомстве. — В четыре утра и его задержали. Убийство произошло в период с 23:00 до 00:00 30 декабря. Всю ночь люди работали, организатор преступления — 43-летний житель Ленинского района, также был задержан сотрудниками полиции по месту проживания».





Напомним, сегодня стало известно о том, что 30 декабря 2018 года возле собственного дома был убит 33-летний новосибирский бизнесмен — имя его пока не разглашается. Предполагаемый 19-летний убийца несколько раз ударил потерпевшего в шею и голову ножом. По версии следствия, подозреваемый совершил убийство по просьбе своего знакомого 34-летнего бизнесмена — за убийство партнёра по бизнесу заказчик пообещал киллеру подарить автомобиль Toyota Land Cruiser 200.