Фото: новосибирские спасатели приютили дерзкого енота со Шлюза

Сейчас ему выбирают имя

Хозяин енота попросил спасателей забрать животное, которое его укусило

Муниципальная аварийно-спасательная служба МАСС спасла енота с улицы Сиреневой в Новосибирске — сейчас он живёт у спасателей.







Енот живёт у спасателей МАСС на базе в Академгородке уже два дня — его забрали из дома на улице Сиреневой в микрорайоне Шлюз. Как пояснили специалисты службы, спасателей пришлось вызвать, поскольку животное выбралось из клетки и бегало по квартире.







«Самостоятельно хозяин изловить его не может, так как енот ведёт себя агрессивно и укусил хозяина при попытке поймать», — отметили в МАСС.







МАСС забрала енота в один из отрядов — теперь он живёт в Академгородке





Пока что енот боится людей





Когда спасатели прибыли на вызов, енот прятался за стиральной машиной, но им удалось поймать животное. Хозяин же попросил забрать зверька, и МАСС увезли его на базу одного из отрядов службы.







«А куда его девать? Отдать в непонятные руки? Пусть у нас живёт, может, кто из спасателей себе домой заберёт»,





— пояснил корреспонденту НГС начальник службы Дмитрий Фокин, добавив, что пока что имя еноту спасатели не выбрали.







Имя еноту выбирают в том числе и в группе МАСС в соцсети «ВКонтакте»





Енот живёт в клетке и не даётся на руки — по всей видимости, пока что он испытывает стресс от переезда.







Кроме енота у спасателей живут и другие животные — собаки и кошки. Один из питомцев МАСС — грозный кот Миша стал одним из героев фоторепортажа НГС про «работающих» животных.

