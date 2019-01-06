Фото: новосибирские спасатели приютили дерзкого енота со Шлюза
Сейчас ему выбирают имя
Муниципальная аварийно-спасательная служба МАСС спасла енота с улицы Сиреневой в Новосибирске — сейчас он живёт у спасателей.
Енот живёт у спасателей МАСС на базе в Академгородке уже два дня — его забрали из дома на улице Сиреневой в микрорайоне Шлюз. Как пояснили специалисты службы, спасателей пришлось вызвать, поскольку животное выбралось из клетки и бегало по квартире.
«Самостоятельно хозяин изловить его не может, так как енот ведёт себя агрессивно и укусил хозяина при попытке поймать», — отметили в МАСС.
Когда спасатели прибыли на вызов, енот прятался за стиральной машиной, но им удалось поймать животное. Хозяин же попросил забрать зверька, и МАСС увезли его на базу одного из отрядов службы.
«А куда его девать? Отдать в непонятные руки? Пусть у нас живёт, может, кто из спасателей себе домой заберёт»,
— пояснил корреспонденту НГС начальник службы Дмитрий Фокин, добавив, что пока что имя еноту спасатели не выбрали.
Енот живёт в клетке и не даётся на руки — по всей видимости, пока что он испытывает стресс от переезда.
Кроме енота у спасателей живут и другие животные — собаки и кошки. Один из питомцев МАСС — грозный кот Миша стал одним из героев фоторепортажа НГС про «работающих» животных.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова