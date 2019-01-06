фоторепортаж

Фото: новосибирские спасатели приютили дерзкого енота со Шлюза

Сейчас ему выбирают имя

Хозяин енота попросил спасателей забрать животное, которое его укусило
Хозяин енота попросил спасателей забрать животное, которое его укусило

Муниципальная аварийно-спасательная служба МАСС спасла енота с улицы Сиреневой в Новосибирске — сейчас он живёт у спасателей.


Енот живёт у спасателей МАСС на базе в Академгородке уже два дня — его забрали из дома на улице Сиреневой в микрорайоне Шлюз. Как пояснили специалисты службы, спасателей пришлось вызвать, поскольку животное выбралось из клетки и бегало по квартире.


«Самостоятельно хозяин изловить его не может, так как енот ведёт себя агрессивно и укусил хозяина при попытке поймать», — отметили в МАСС.


МАСС забрала енота в один из отрядов — теперь он живёт в Академгородке
МАСС забрала енота в один из отрядов — теперь он живёт в Академгородке


Пока что енот боится людей 
Пока что енот боится людей 


Когда спасатели прибыли на вызов, енот прятался за стиральной машиной, но им удалось поймать животное. Хозяин же попросил забрать зверька, и МАСС увезли его на базу одного из отрядов службы.


«А куда его девать? Отдать в непонятные руки? Пусть у нас живёт, может, кто из спасателей себе домой заберёт», 


— пояснил корреспонденту НГС начальник службы Дмитрий Фокин, добавив, что пока что имя еноту спасатели не выбрали.


Имя еноту выбирают в том числе и в группе МАСС в соцсети «ВКонтакте»
Имя еноту выбирают в том числе и в группе МАСС в соцсети «ВКонтакте»


Енот живёт в клетке и не даётся на руки — по всей видимости, пока что он испытывает стресс от переезда.


Кроме енота у спасателей живут и другие животные — собаки и кошки. Один из питомцев МАСС — грозный кот Миша стал одним из героев фоторепортажа НГС про «работающих» животных.

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