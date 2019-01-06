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«Есть работёнка»: коммерсант подарил дембелю «Тойоту» за убийство бизнес-партнёра

19-летний подозреваемый зарезал новосибирца возле его дома

Бизнесмен и его 19-летний знакомый задержаны и арестованы судом 
Бизнесмен и его 19-летний знакомый задержаны и арестованы судом 


Перед Новым годом в Ленинском районе Новосибирска убили 33-летнего бизнесмена — следователи задержали двух подозреваемых. 


30 декабря 2018 года возле своего дома на улице Тверской в Ленинском районе Новосибирска был зверски убит 33-летний новосибирский бизнесмен — убийца со спины несколько раз ударил потерпевшего в шею и голову ножом, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по Новосибирской области. 


По информации следствия, нападавший убедился, что предприниматель мёртв и только после этого сбежал с места преступления. 


Сотрудники Следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска установили, что это было заказное убийство. Сейчас подозреваемые, 19-летний предполагаемый исполнитель и 34-летний предполагаемый заказчик, задержаны. 


«В декабре 2018 года к 19-летний уроженцу города Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 


показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Следственного комитета. 


По информации источника НГС в правоохранительных органах, подозреваемые были знакомы. 


«Исполнитель пришёл с армии в ноябре месяце [прошлого] года, получается. У этого (предполагаемого заказчика — Прим. ред.), жаловался, что ищет работу, спрашивал, требуется ли ему какой-нибудь работник. Тот сказал: "Ну, есть работёнка, давай"». 


Источник уточнил, что предприниматель решил убить своего партнёра из-за конфликтов по бизнесу. 


Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 


Имя бизнесмена пока не уточняется. 


«По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — подчеркнули в ведомстве. 


Одно из самых громких заказных убийств произошло осенью 2016 года — бывший свёкор был осужден за заказное убийство беременной сибирячки на «Снегирях», её заказал отец её бывшего мужа Константин Кононович. Он разозлился на невестку из-за того, что после развода она не хотела отказываться от квартиры и половины дома в Республике Алтай, которые ещё во время брака ей подарил сын Кононовича. После череды угроз мужчина решил убить свою бывшую сноху сноху и попросил об этом двух жителей Ростовской области — Сергея Калинина и Олега Маркова. В ноябре 2017 года подсудимые получили 45 лет колонии строгого режима на троих по решению Новосибирского областного суда

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