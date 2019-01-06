«Не видят дорогу»: на трассах появились опасные сугробы — из-за них автомобили попадают в ДТП
В праздничные дни на трассах работает по 300–400 машин дорожных служб
Сегодня, 6 января, минтранс и ТУАД проверили работу дорожных служб в праздничные дни — они выехали на трассу, чтобы оценить качество уборки дорог в Новосибирской области.
По словам главы минтранса Анатолия Костылевского, Ленинск-Кузнецкая трасса сегодня находится под особым контролем у дорожных служб.
«Много народу едет к друзьям в Кузбасс, едут на Танай, в Шерегеш, интенсивность достаточно большая, — пояснил министр. — Под особым контролем также Ордынское направление, направление Камня-на-Оби, Черепаново — Сузун, Черепаново — Маслянино и Новосибирск — Колывань — Томск».
В сутки в праздничные дни на трассах работает по 300–400 единиц техники, в снегопады на дороги области выходит около тысячи машин. На территории Тогучинского ДРСУ «Новосибирскавтодора», по словам его руководителя Алексея Вяткина, сегодня работает 46 единиц техники.
«Замечание одно — это снежные валы на примыканиях: люди, которые выезжают со второстепенных дорог, не видят главную дорогу, поэтому здесь большой риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Работа по одному примыканию уже началась», — заметил Костылевский.
Помимо машин, которые чистят трассу и барьеры, на дороге работают мобильные пункты обогрева.
«В декабре 13 случаев, когда были сильные морозы, люди замерзали, 14 человек были эвакуированы, в январе 2 случая обращений было.
Приезжают такие или подобные машины, они оборудованы тепловыми пушками или генераторами, прицепным устройством, запас горючего есть, чай и тёплая одежда, чтобы людей обогреть, — рассказал министр. — Всего таких машин 30, одна на район».
Как признался Анатолий Костылевский, в ведомстве обсуждают и необходимость добавить в стандартный набор power-банки для зарядки мобильных телефонов, которые очень быстро разряжаются на морозе.
Глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов добавил, что в первую очередь всегда эвакуируют людей, а транспорт — только по согласованию с собственником, поэтому зачастую фуры могут оставаться на обочинах и ждать помощи от своей организации.
Заглохшие из-за мороза автомобили не редкость: в декабре НГС рассказывал, как дальнобойщикам помогли спасатели и дорожники.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова