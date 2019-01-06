«Не видят дорогу»: на трассах появились опасные сугробы — из-за них автомобили попадают в ДТП

В праздничные дни на трассах работает по 300–400 машин дорожных служб

Только на одном участке трассы одновременно работает 7 машин





Сегодня, 6 января, минтранс и ТУАД проверили работу дорожных служб в праздничные дни — они выехали на трассу, чтобы оценить качество уборки дорог в Новосибирской области.





По словам главы минтранса Анатолия Костылевского, Ленинск-Кузнецкая трасса сегодня находится под особым контролем у дорожных служб.







Всего в районе в работе 46 единиц техники





«Много народу едет к друзьям в Кузбасс, едут на Танай, в Шерегеш, интенсивность достаточно большая, — пояснил министр. — Под особым контролем также Ордынское направление, направление Камня-на-Оби, Черепаново — Сузун, Черепаново — Маслянино и Новосибирск — Колывань — Томск».







В сутки в праздничные дни на трассах работает по 300–400 единиц техники, в снегопады на дороги области выходит около тысячи машин. На территории Тогучинского ДРСУ «Новосибирскавтодора», по словам его руководителя Алексея Вяткина, сегодня работает 46 единиц техники.







В обильные снегопады на трассы выходит до тысячи машин





«Замечание одно — это снежные валы на примыканиях: люди, которые выезжают со второстепенных дорог, не видят главную дорогу, поэтому здесь большой риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.





Работа по одному примыканию уже началась», — заметил Костылевский.







На дорогах образовались опасные снежные валы — из-за них машины попадают в аварии





Мобильные пункты обогрева оборудованы генераторами и тепловыми пушками, чтобы отогреть замёрзшие машины и людей на трассе





Помимо машин, которые чистят трассу и барьеры, на дороге работают мобильные пункты обогрева.







«В декабре 13 случаев, когда были сильные морозы, люди замерзали, 14 человек были эвакуированы, в январе 2 случая обращений было.





Приезжают такие или подобные машины, они оборудованы тепловыми пушками или генераторами, прицепным устройством, запас горючего есть, чай и тёплая одежда, чтобы людей обогреть, — рассказал министр. — Всего таких машин 30, одна на район».







В машинах есть вода и горячий чай





Как признался Анатолий Костылевский, в ведомстве обсуждают и необходимость добавить в стандартный набор power-банки для зарядки мобильных телефонов, которые очень быстро разряжаются на морозе.





Замерзающим могут дать тёплые вещи и даже валенки





Глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов добавил, что в первую очередь всегда эвакуируют людей, а транспорт — только по согласованию с собственником, поэтому зачастую фуры могут оставаться на обочинах и ждать помощи от своей организации.







Заглохшие из-за мороза автомобили не редкость: в декабре НГС рассказывал, как дальнобойщикам помогли спасатели и дорожники.