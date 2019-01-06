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«Не видят дорогу»: на трассах появились опасные сугробы — из-за них автомобили попадают в ДТП

В праздничные дни на трассах работает по 300–400 машин дорожных служб

Только на одном участке трассы одновременно работает 7 машин
Только на одном участке трассы одновременно работает 7 машин


Сегодня, 6 января, минтранс и ТУАД проверили работу дорожных служб в праздничные дни — они выехали на трассу, чтобы оценить качество уборки дорог в Новосибирской области.


По словам главы минтранса Анатолия Костылевского, Ленинск-Кузнецкая трасса сегодня находится под особым контролем у дорожных служб.


Всего в районе в работе 46 единиц техники
Всего в районе в работе 46 единиц техники


«Много народу едет к друзьям в Кузбасс, едут на Танай, в Шерегеш, интенсивность достаточно большая, — пояснил министр. — Под особым контролем также Ордынское направление, направление Камня-на-Оби, Черепаново — Сузун, Черепаново — Маслянино и Новосибирск — Колывань — Томск».


В сутки в праздничные дни на трассах работает по 300–400 единиц техники, в снегопады на дороги области выходит около тысячи машин. На территории Тогучинского ДРСУ «Новосибирскавтодора», по словам его руководителя Алексея Вяткина, сегодня работает 46 единиц техники.


В обильные снегопады на трассы выходит до тысячи машин
В обильные снегопады на трассы выходит до тысячи машин


«Замечание одно — это снежные валы на примыканиях: люди, которые выезжают со второстепенных дорог, не видят главную дорогу, поэтому здесь большой риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. 


Работа по одному примыканию уже началась», — заметил Костылевский.


На дорогах образовались опасные снежные валы — из-за них машины попадают в аварии
На дорогах образовались опасные снежные валы — из-за них машины попадают в аварии


Мобильные пункты обогрева оборудованы генераторами и тепловыми пушками, чтобы отогреть замёрзшие машины и людей на трассе
Мобильные пункты обогрева оборудованы генераторами и тепловыми пушками, чтобы отогреть замёрзшие машины и людей на трассе


Помимо машин, которые чистят трассу и барьеры, на дороге работают мобильные пункты обогрева.


«В декабре 13 случаев, когда были сильные морозы, люди замерзали, 14 человек были эвакуированы, в январе 2 случая обращений было. 


Приезжают такие или подобные машины, они оборудованы тепловыми пушками или генераторами, прицепным устройством, запас горючего есть, чай и тёплая одежда, чтобы людей обогреть, — рассказал министр. — Всего таких машин 30, одна на район».


В машинах есть вода и горячий чай
В машинах есть вода и горячий чай


Как признался Анатолий Костылевский, в ведомстве обсуждают и необходимость добавить в стандартный набор power-банки для зарядки мобильных телефонов, которые очень быстро разряжаются на морозе.


Замерзающим могут дать тёплые вещи и даже валенки
Замерзающим могут дать тёплые вещи и даже валенки


Глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов добавил, что в первую очередь всегда эвакуируют людей, а транспорт — только по согласованию с собственником, поэтому зачастую фуры могут оставаться на обочинах и ждать помощи от своей организации.


Заглохшие из-за мороза автомобили не редкость: в декабре НГС рассказывал, как дальнобойщикам помогли спасатели и дорожники.

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