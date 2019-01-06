«Плакать хотелось»: актёры приехали в больницу, где дети с онкологией встретили Новый год

Волонтёры поздравили детей с Новым годом и Рождеством

Утром 6 января новосибирские артисты и волонтёры приехали в детское онкогематологическое отделение, чтобы сделать представление для пациентов, которые тяжело болеют и встречают новогодние праздники в больнице.







Дед Мороз (Владимир Шапель) и Снегурочка (Дарья Орлянская) приехали сегодня в детскую онкогематологию Новосибирской районной больницы в Краснообске, рассказал корреспонденту НГС организатор Дмитрий Галактионов. Они собрали в зале больницы 8 детей с матерями и устроили им праздник.







«Поиграли, песенки попели, подарили подарки и дали им раскраски — сделали каталог из раскрасок [с портретами] всяких разных героев из мультиков, из спорта. Они их сейчас раскрасят, завтра утром заедем заберём их (раскраски. — Прим. ред.), напечатаем маечки и подарим им маечки с теми героями, которых они сами раскрасят», — объяснил организатор.







Не все пациенты смогли прийти в зал на праздник — некоторым из-за тяжёлого состояния пришлось остаться в палатах





По его словам, раньше он организовывал спортивные мероприятия, а акцию в больнице устроил в первый раз. Дмитрий Галактионов признался, что из-за отсутствия опыта с больными детьми «плакать хотелось», но артисты, которые исполняли роли Деда Мороза и Снегурочки, были более опытными и уверенными.







Перед Новым годом ещё четверо новосибирцев — промышленные альпинисты — решили устроить праздник больным детям. Они нарядились в новогодние костюмы и спустились с крыши к балконам детского корпуса Новосибирской областной больницы.

