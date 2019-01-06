Улицу в центре Новосибирска перекроют ради Рождества
Движение автомобилей ограничат и в Академгородке
Сегодня вечером, 6 января, на улице Советской в Новосибирске будет перекрыто движение транспорта из-за рождественского праздника православных христиан в Вознесенском соборе и в Нарымском сквере.
Советскую перекроют сегодня на участке от улицы Гоголя до улицы 1905 года с 19:00 до 20:00, рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Это связано с проведением на территории Вознесенского собора (улица Советская, 91) и в Нарымском сквере рождественских праздничных мероприятий.
Объезд будет доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Просим автомобилистов заранее пересмотреть маршруты движения»,
— объяснили в полиции.
В мэрии сообщили, что 6 января в период с 19:00 до 20:00 в Нарымском сквере будет рождественский фейерверк.
Завтра, 7 января, проезжая часть на улице Ильича в Академгородке будет перекрыта с 16:00 до 21:00 на участке от дома
Сотни новосибирских католиков уже отметили Рождество Христово — они праздновали 24 и 25 декабря в Кафедральном соборе. Они сыграли традиционную рождественскую пьесу и отслужили мессу — на празднике побывал и фотокорреспондент НГС.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото Стаса Соколова