Улицу в центре Новосибирска перекроют ради Рождества

Движение автомобилей ограничат и в Академгородке

Движение для автомобилей будет закрыто на час
Движение для автомобилей будет закрыто на час

Сегодня вечером, 6 января, на улице Советской в Новосибирске будет перекрыто движение транспорта из-за рождественского праздника православных христиан в Вознесенском соборе и в Нарымском сквере.


Советскую перекроют сегодня на участке от улицы Гоголя до улицы 1905 года с 19:00 до 20:00, рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Это связано с проведением на территории Вознесенского собора (улица Советская, 91) и в Нарымском сквере рождественских праздничных мероприятий. 


Объезд будет доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Просим автомобилистов заранее пересмотреть маршруты движения», 


— объяснили в полиции.


В мэрии сообщили, что 6 января в период с 19:00 до 20:00 в Нарымском сквере будет рождественский фейерверк.


Завтра, 7 января, проезжая часть на улице Ильича в Академгородке будет перекрыта с 16:00 до 21:00 на участке от дома № 6 до пересечения с Цветным проездом, поскольку возле ДК «Академия» будут проходить рождественские гуляния, добавили в ГУ МВД.


Сотни новосибирских католиков уже отметили Рождество Христово — они праздновали 24 и 25 декабря в Кафедральном соборе. Они сыграли традиционную рождественскую пьесу и отслужили мессу — на празднике побывал и фотокорреспондент НГС.

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