Хоккей: «Сибирь» проиграла московскому «Спартаку» всухую

Счёт матча — 0:7

Игра проходила на малой спортивной арене «Лужники»
Игра проходила на малой спортивной арене «Лужники»


Сегодня, 5 декабря, состоялся очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сибирь» встретилась с московским «Спартаком». Новосибирская команда проиграла со счетом 0:7 (0:0; 0:5; 0:2).


В первом периоде обе команды не забили ни одного гола, счет удалось открыть только во втором периоде — на 21-й минуте защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко забросил шайбу в ворота сибиряков. Через несколько секунд счет удвоил нападающий соперников Бен Максвелл. 


После этого «Сибирь» сменила вратаря — вместо Дэнни Тэйлора поставили Алексея Красикова. Однако эти меры не помогли, и через девять минут москвичи забросили «Сибири» ещё одну шайбу. 


На 33-й минуте сибирякам все-таки удалось забросить первую шайбу, но после видеопросмотра гол не засчитали: по мнению рефери, во время взятия ворот была помеха вратарю. К концу второго периода москвичи забросили ещё две шайбы. 


Последний гол «Спартака»


В третьем периоде «Спартак» забросил ещё две шайбы — последнюю нападающий москвичей Мартиныш Карсмус забил на 59-й минуте игры. 


Первую игру этого года «Сибирь» тоже проиграла со счетом 1:4. 

Прочтений: 1212

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено