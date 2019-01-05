Хоккей: «Сибирь» проиграла московскому «Спартаку» всухую

Игра проходила на малой спортивной арене «Лужники»





Сегодня, 5 декабря, состоялся очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сибирь» встретилась с московским «Спартаком». Новосибирская команда проиграла со счетом 0:7 (0:0; 0:5; 0:2).





В первом периоде обе команды не забили ни одного гола, счет удалось открыть только во втором периоде — на 21-й минуте защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко забросил шайбу в ворота сибиряков. Через несколько секунд счет удвоил нападающий соперников Бен Максвелл.





После этого «Сибирь» сменила вратаря — вместо Дэнни Тэйлора поставили Алексея Красикова. Однако эти меры не помогли, и через девять минут москвичи забросили «Сибири» ещё одну шайбу.





На 33-й минуте сибирякам все-таки удалось забросить первую шайбу, но после видеопросмотра гол не засчитали: по мнению рефери, во время взятия ворот была помеха вратарю. К концу второго периода москвичи забросили ещё две шайбы.





Последний гол «Спартака»





В третьем периоде «Спартак» забросил ещё две шайбы — последнюю нападающий москвичей Мартиныш Карсмус забил на 59-й минуте игры.





Первую игру этого года «Сибирь» тоже проиграла со счетом 1:4.