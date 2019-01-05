Два человека погибли в пожаре в Заельцовском районе
По словам спасателей, повреждения погибших настолько сильные, что их невозможно опознать
Сегодня вечером в Заельцовском районе на улице Аносова загорелась баня во дворе дома № 79 — в пожаре погибли два человека.
«Баня из шлакоблоков, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Сгорела крыша, и огнем повреждена баня изнутри и веранда. В 16:33 пожар был локализован, проводится разборка конструкций и проливка. На тушении задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава», — говорится в сообщении ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Как сообщили корреспонденту НГС в пожарной части № 5 Заельцовского района, о погибших пока ничего не известно:
«Причины [возгорания] выясняются, там работает оперативная группа. [Погибшие] сгорели до такой степени, что непонятно [какого они возраста и пола]», — рассказали в пожарной части.
Вечером 1 января в Кочковском районе области загорелся частный дом — в огне погиб один из хозяев.
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Маша Вьюн
Фото Оксаны Козыревой из архива НГС