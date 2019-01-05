Альбом новосибирской группы Ploho вошел в топ американского радио









Последний альбом новосибирской постпанк-группы Ploho «Куда птицы улетают умирать» попал в топ-25 лучших альбомов 2018 года по версии американской радиостанции XRAY FM.





«Это не первое наше появление на этом радио. Примерно два года назад мы впервые попали в эфир XRAY FM с песней "Город устал". Сейчас очень интересное и в своем роде уникальное время, потому что на Западе и в Европе появляется искренний интерес к русской музыке. Этой осенью мы отыграли концерты в Берлине, Праге, Варшаве, Вильнюсе, Риге и еще нескольких городах Европы. Мы как группа из Сибири еще несколько лет [назад] не могли и подумать о подобной географии наших гастролей. Конечно, это очень приятно и лестно — понимать, что наши песни знают и слушают за пять тысяч и более километров от нашего дома», — рассказал корреспонденту НГС вокалист группы Виктор Ужаков.





В прошлом месяце группа презентовала свою новую песню в баре Kendrik — по словам музыкантов, эта песня служит началом работы над новым альбомом.