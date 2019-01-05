фоторепортаж

Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои

В Новосибирске прошёл фестиваль «Сибирский плацдарм»

Рыцари на фестивале были суровы
Рыцари на фестивале были суровы


Сегодня, 5 декабря, в Новосибирске в лофт-баре «Подземка» проходит фестиваль «Сибирский плацдарм», главное шоу которого заключается в рыцарском турнире. 


Самое главное — верный настрой перед боем
Самое главное — верный настрой перед боем


С 10 утра до 20:00 в баре проходит настоящее представление — турнир по правилам федерации современного мечевого боя. Профессиональные спортсмены бьются между собой в настоящих рыцарских доспехах и железными мечами. 


Среди участниц фестиваля можно было увидеть и девушек
Среди участниц фестиваля можно было увидеть и девушек


Любители могли попробовать себя в зрительском турнире — по правилам, любой желающий старше 18 лет мог подойти и записаться на этот вид единоборств, победителям были обещаны ценные призы. Главное правило — в любительском турнире не могут участвовать профессиональные спортсмены. 


Во время поединка даже самые грозные войны не теряли хорошего настроения
Во время поединка даже самые грозные войны не теряли хорошего настроения


Во время праздника гостей фестиваля развлекала школа ирландского танца «Медиваль». Также на мероприятии можно было посетить мастер-классы по кельтским народным танцам и поучаствовать в показательном выступлении ирландских танцев на сцене с группой «Новолуние». 


Билеты на фестиваль можно было купить всего за 350 рублей
Билеты на фестиваль можно было купить всего за 350 рублей


Билеты на фестиваль стоили 350 рублей, дети до шести лет могли пройти бесплатно по свидетельству о рождении. 


Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои


Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои


Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои


Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои


Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои


Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои


Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои


В прошлом году в Заельцовском парке проходил фестиваль «Княжий двор», на который съехались реконструкторы со всей России и воссоздали быт Средневековья. Тысячи горожан пришли посмотреть на бои рыцарей, попробовать свинью на вертеле, послушать средневековую музыку и потанцевать. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже НГС.

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