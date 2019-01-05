Новосибирцы спустились в подвал, чтобы посмотреть на рыцарские бои
В Новосибирске прошёл фестиваль «Сибирский плацдарм»
Сегодня, 5 декабря, в Новосибирске в лофт-баре «Подземка» проходит фестиваль «Сибирский плацдарм», главное шоу которого заключается в рыцарском турнире.
С 10 утра до 20:00 в баре проходит настоящее представление — турнир по правилам федерации современного мечевого боя. Профессиональные спортсмены бьются между собой в настоящих рыцарских доспехах и железными мечами.
Любители могли попробовать себя в зрительском турнире — по правилам, любой желающий старше 18 лет мог подойти и записаться на этот вид единоборств, победителям были обещаны ценные призы. Главное правило — в любительском турнире не могут участвовать профессиональные спортсмены.
Во время праздника гостей фестиваля развлекала школа ирландского танца «Медиваль». Также на мероприятии можно было посетить мастер-классы по кельтским народным танцам и поучаствовать в показательном выступлении ирландских танцев на сцене с группой «Новолуние».
Билеты на фестиваль стоили 350 рублей, дети до шести лет могли пройти бесплатно по свидетельству о рождении.
В прошлом году в Заельцовском парке проходил фестиваль «Княжий двор», на который съехались реконструкторы со всей России и воссоздали быт Средневековья. Тысячи горожан пришли посмотреть на бои рыцарей, попробовать свинью на вертеле, послушать средневековую музыку и потанцевать. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже НГС.
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова