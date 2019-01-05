Новосибирец продает 61-летнюю «Волгу» за 2 миллиона рублей

«Волга» первого поколения украшена оленем на капоте и звездой на радиаторной решетке





В Новосибирске на автомобильном сервисе auto.ru опубликовано объявление о продаже раритетной «Волги» ГАЗ-21, выпущенной в 1958 году. Автомобиль находится в идеальном состоянии после полной реставрации. Машина относится к первому, очень редкому поколению, на котором ещё устанавливались хромированная фигурка оленя на капоте и звезда на радиаторной решетке.





Автомобиль имеет множество хромированных деталей





«Он в Новосибирске восстанавливался. Конечно, там есть новодел, потому что невозможно, чтобы тот же салон настолько сохранился. Но насколько возможно приближено к оригиналу. Это первое поколение. Олень шел и на первом, и на втором поколении. Как раз со второй половины 1958 года пошло второе поколение не со звездой на решетке, а с так называемой акульей пастью», — рассказывает Александр, владелец машины.





Восстановленный салон «Волги»





«Волга» оснащена 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л.с. и механической коробкой передач. В салоне установлены часы и радиоприемник. При восстановлении интерьера использовались красная ткань и бежевая кожа. Снаружи автомобиль обильно украшен хромом — бамперы, молдинги на дверях, окантовка лобового и заднего стекол, подоконная линия, колпаки на колесах. За свой раритет собственник просит 2,2 миллиона рублей.





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