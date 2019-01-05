«Проблема меньше, чем мы ожидали»: мэр прокомментировал ситуацию с уборкой мусора в Новосибирске

Локоть отметил, что в городе всё же есть проблемы

Сегодня, 5 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал в Октябрьском, Первомайском и Советском районах Новосибирска в рамках рабочей поездки.







По словам мэра, два основных вопроса, на которые он обратил внимание при осмотре районов, — ситуации с уборкой мусора и снега.





«Потому что у нас было большое напряжение, мы готовились тщательно именно к Новому году в связи со сменой системы управления, в целом по стране и у нас в городе, — пояснил Анатолий Локоть. — Мы готовились и резервные варианты просчитывали, как это будет. На самом деле проблемные места в городе есть, но на фоне большого количества производимого мусора, особенно в праздничные и предпраздничные дни, проблема оказалась значительно меньше, чем мы ожидали».







Чиновник подчеркнул, что Октябрьский, Первомайский и Советский районы города оказались «благополучными» в плане уборки мусора — небольшие вопросы есть только по ситуации в Октябрьском районе.





«Что касается уборки снега, то ситуация, я от противного иду, — объяснил мэр, — наихудшая ситуация — она в Октябрьском районе с уборкой снега. Проезжую часть очистили, очень много мест, где снег. По той же улице Восход, по Октябрьской магистрали, где снег надо вывозить. Есть над чем работать».







При этом Локоть подчеркнул, что в Первомайском и Советском районах ситуация намного лучше, потому что вопрос по уборке снега решается «системней».





С 1 января читатели НГС начали жаловаться на неубранные бытовые отходы. А жаловаться в управляющие компании по поводу некачественной уборки снега новосибирцы начали ещё в ноябре.