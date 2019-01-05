Королевские особы: новосибирцам показали сотню лучших котиков
В Новосибирске проходит выставка кошек всех пород
Сегодня днём в Новосибирске открылась международная выставка кошек и котов «Гран-при Сибири 2019» — горожанам показали более 20 пород лучших кошек Сибири.
Международную выставку кошек организовал клуб любителей кошек «Королевская династия» — она пройдёт 5 и 6 января в Торговом центре Fantasia gallery по адресу площадь Карла Маркса, 2.
Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из организаторов мероприятия София, на выставке представлено около 120 кошек и котов.
«Пород достаточно много: и мейн-куны, и бурмы, и абиссинские, и сибирские [кошки] и сфинксы всевозможные — донские, петерболды. Корниш рексы, британцы, шотландцы... Пород больше 20 точно представлено здесь», — пояснила София.
Выставка проходит 5 и 6 января с 10 утра до 22:00.
В оба выставочных дня будут проходить всевозможные шоу. К примеру, шоу, в которых могут принять участие только коты, только кошки, только кошки сибирской породы...
Во время шоу эксперт рассказывает про представленное животное — породу, окрас.
«Зрители могут приходить, фотографировать. — уточнила София. — У нас проходит ещё конкурс в инстаграме, победитель будет награждаться и сегодня, и завтра в пять часов вечера. И посетителям есть в каких конкурсах поучаствовать».
По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин.
Хозяева модных мейн-кунов в один голос утверждают, что это порода самая добрая и по характеру их питомцы ближе к собакам — они привыкают к одному человеку и скучают, если их отдать.
Заводчики абиссинской кошки называют своих питомцев своенравными аристократами, потому что эти кошки сами выбирают себе хозяина. С хозяином они очень ласковые, но к чужому на руки никогда не пойдут.
Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов, а перед выставкой все кошки прошли обязательный осмотр у ветеринаров.
Кошек можно было не только гладить — специально для гостей животные показывали свои умения. Например, играя с небольшой палочкой.
На выставке, отмечают организаторы, можно купить котёнка любой породы. По оценке корреспондента НГС, цены на породистых кошек на выставке начинались от десяти тысяч рублей.
Мейн-куны сейчас — самая модная и популярная порода. Неудивительно, что на выставке больше всего кошек именно этой породы.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой