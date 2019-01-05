Королевские особы: новосибирцам показали сотню лучших котиков

На выставке представлено больше 200 кошек





Сегодня днём в Новосибирске открылась международная выставка кошек и котов «Гран-при Сибири 2019» — горожанам показали более 20 пород лучших кошек Сибири.





Выставка проходит в Новосибирске сегодня и завтра, 6 января





Международную выставку кошек организовал клуб любителей кошек «Королевская династия» — она пройдёт 5 и 6 января в Торговом центре Fantasia gallery по адресу площадь Карла Маркса, 2.





На выставке представлено больше 20 пород кошек





Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из организаторов мероприятия София, на выставке представлено около 120 кошек и котов.







Выставка проходит с 10 утра и до 22:00





«Пород достаточно много: и мейн-куны, и бурмы, и абиссинские, и сибирские [кошки] и сфинксы всевозможные — донские, петерболды. Корниш рексы, британцы, шотландцы... Пород больше 20 точно представлено здесь», — пояснила София.







На руках у хозяев коты вели себя смирно





Выставка проходит 5 и 6 января с 10 утра до 22:00.





Но не все участники выставки были рады вниманию





В оба выставочных дня будут проходить всевозможные шоу. К примеру, шоу, в которых могут принять участие только коты, только кошки, только кошки сибирской породы...





На выставке можно посмотреть шоу с участием породистых кошек...





Во время шоу эксперт рассказывает про представленное животное — породу, окрас.





... или сфотографировать милого зверька для инстаграма и получить приз самому





«Зрители могут приходить, фотографировать. — уточнила София. — У нас проходит ещё конкурс в инстаграме, победитель будет награждаться и сегодня, и завтра в пять часов вечера. И посетителям есть в каких конкурсах поучаствовать».







Зрители могли не только фотографировать, но и погладить кошек





По словам организаторов, кошки чувствуют на выставках себя комфортно, но главное — чтобы рядом был хозяин.







Самый милый экспонат





Хозяева модных мейн-кунов в один голос утверждают, что это порода самая добрая и по характеру их питомцы ближе к собакам — они привыкают к одному человеку и скучают, если их отдать.







Мейн-куны сейчас самая популярная порода кошек





Заводчики абиссинской кошки называют своих питомцев своенравными аристократами, потому что эти кошки сами выбирают себе хозяина. С хозяином они очень ласковые, но к чужому на руки никогда не пойдут.







А вот абиссинские кошки — своенравные аристократки





Большинство участников выставки — обладатели чемпионских титулов, а перед выставкой все кошки прошли обязательный осмотр у ветеринаров.







Все кошки прошли обязательный осмотр у ветеренаров





Кошек можно было не только гладить — специально для гостей животные показывали свои умения. Например, играя с небольшой палочкой.







Большинство кошек с удовольствием играли с палочками





На выставке, отмечают организаторы, можно купить котёнка любой породы. По оценке корреспондента НГС, цены на породистых кошек на выставке начинались от десяти тысяч рублей.







На выставке можно было купить котёнка любой породы





Цены на породистых котят начинались от десяти тысяч





Мейн-куны сейчас — самая модная и популярная порода. Неудивительно, что на выставке больше всего кошек именно этой породы.







На выставке было больше всего кошек породы мейн-кун





Кошки стойко позировали фотографам









С хозяйкой кошки чувствуют себя уютней





Кошачьи выставки проходят в Новосибирске достаточно часто





















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И ещё 14 удивительных кошек: они стоят сотни тысяч, но перед ними не устоит даже убеждённый собачник.