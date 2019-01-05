Строители продолжили работы по сносу старейшего дома-коммуны в центре Новосибирска

Рабочие прямо сейчас сносят старинный дом-коммуну в центре Новосибирска

В Новосибирске строители продолжили ломать здание старого дома на Каменской, 18 — строительные работы должны были начаться ещё утром, но общественники с помощью полиции остановили рабочих.







Видео, на котором техника разрушает стены 90-летнего дома, опубликовал на своей личной странице в «Фейсбуке» новосибирец Константин Голодяев.





Корреспонденты НГС присутствовали на месте событий





По словам Голодяева, стройку до последнего пытались остановить жильцы ближайшего соседнего дома — строители всё равно начали работу, несмотря на протесты новосибирцев.





Стройка началась, несмотря на протесты новосибирцев





Напомним, минувшей осенью власти продали дом в частные руки, выручив за это миллионы рублей.





Наш корреспондент находится на месте, возле дома №18 по улице Каменской





Дому почти 90 лет. Его построило в 1930 году ЖАКТ (жилищно-арендное кооперативное товарищество) «Рабочая пятилетка». «Здание интересное. Это дом-коммуна изначально был. Здание очень редкое и для Новосибирска, и для страны в целом, потому что это был очень короткий период в истории отечественного жилищного строительства, когда возводились такие здания. В Новосибирске их буквально несколько штук. <...> Это дом коммунального типа, когда предполагалось обобществление быта, была предусмотрена развитая система обслуживания: прачечная, столовая, детский сад и так далее. Не предполагалось кухонь и детских комнат — это должно быть обобществлено», — ранее рассказывал корреспонденту НГС о доме архитектор, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.







Минувшей осенью дом был продан за миллионы рублей









Дому почти 90 лет





Таких домов в Новосибирске буквально несколько штук





Похожий скандал со сносом произошёл минувшим летом: на улице Римского-Корсакова 2 августа начали сносить здание кинотеатра «Металлист». За день до начала работ здание успели взять под охрану, но донести эту информацию до застройщика, запланировавшего на его месте жилой дом, чиновникам не удалось. Через неделю собственник участка рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, а часть здания не подлежит восстановлению, и его демонтаж необходимо возобновить.

