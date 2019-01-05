Брать наколенники и не обгонять соседей: спасатели рассказали правила безопасного отдыха

Травмы получают обычно те, кто забывают о правилах безопасности

Новосибирские спасатели МЧС рассказали новосибирцам, как во время активного отдыха на свежем воздухе обойтись без травм.







В МЧС напомнили о том, что травмы обычно получают те, кто пренебрегают элементарными правилами безопасности. «Позаботьтесь о защите: наколенниках, налокотниках, защите для позвоночника. Они помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения травм. Проверьте надежность креплений на лыжах и лезвий на коньках, исправность санок. При выборе дня для катания учитывайте погодные условия и не пренебрегайте предупреждениями о неблагоприятных погодных явлениях», — подчёркивают в ведомстве.





Спасатели напомнили и о популярных нынче мягких круглых санках — «ватрушках». Они становятся опасны при большой скорости. «На "ватрушках" нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении "ватрушка" сильно пружинит. Даже в этом случае можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника. Нельзя прикреплять "ватрушки" друг к другу, делая из них паровозик. Во время скатывания они могут перевернуться. Ни в коем случае не привязывайте "ватрушку" к машине. Соблюдайте дистанцию: как только вы скатились, сразу же уйдите, чтобы не создавать помехи другому», — рассказали в МЧС.





На коньках специалисты советуют кататься только в специально оборудованных местах или на катках. А лыжникам и сноубордистам напоминают о том, что перед выходом на трассу следует проверить экипировку, использовать защитный шлем и очки.





«Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев. Соблюдайте дистанцию с другими катающимися, особенно осторожно — с начинающими и детьми. Помните, что во время столкновения всегда виноват тот, кто находится выше по склону. Запрещается "подрезать" лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме последнего. Лыжник или сноубордист может совершать обгон другого лыжника или сноубордиста с любой стороны, но с условием, что он оставляет обгоняемому достаточно пространства для совершения последним любых произвольных или непроизвольных маневров», — заявили в МЧС.







В ведомстве напоминают, что если у вас на глазах произошёл несчастный случай — сначала окажите по возможности пострадавшему первую помощь и сразу же сообщите о происшествии в спасательную службу.





Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов.







В декабре МЧС предупредили новосибирцев о приближающихся морозах — на область надвигалось похолодание до –40 градусов — спасатели рассказали, как выжить в наступающих морозах.