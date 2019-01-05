обзор

«Вот так и живём»: новосибирцы продолжают жаловаться на плохую уборку мусора

Сибиряки утверждают, что в 2019 году мусор ещё ни разу не убирали

Так выглядит свалка возле дома № 95 на улице Карьер Мочище
Так выглядит свалка возле дома № 95 на улице Карьер Мочище


После вчерашней публикации НГС сообщений о том, что на улицах не убирают мусор, читатели продолжали массово присылать в редакцию фотографии неубранных бытовых отходов. В основном люди жалуются на регионального оператора «Экология-Новосибирск». 


«С Нового года ничего не вывозилось, вот так и живём», — негодует житель улицы Карьер Мочище. 


Свалка по адресу Бородина, 15
Свалка по адресу Бородина, 15


«У нас тоже не вывозят мусор со двора, Горский микрорайон, 3, — пишет НГС читательница. — Звоним в 051 — там передают заявку, звоним в "Экологию-Новосибирск", там тоже принимают заявку, и всё. Статус заявки отследить невозможно. В диспетчерской мэрии дают разные номера, но статус обращения подсказать не могут, отвечают: "Ждите"». 


Горский микрорайон
Горский микрорайон


«Такого безобразия у нас никогда не было, — жалуется жительница дома на Красном проспекте, 171А. — Все документы, которые от нас требовала "Экология-Новосибирск", мы предоставили, но с их стороны не было ни одного звонка, ни рекомендаций, ни предложений. Тариф теперь у нас будет в два раза выше, чем был ранее в нашем ТСН, а вот услугу с начала этого года уже можно назвать свинской! Мы постоянно звоним в Центральный округ, по телефону 051, в "Экологию-Новосибирск". Итог — ноль!». 


Так сейчас выглядит территория возле дома № 171А на Красном проспекте
Так сейчас выглядит территория возле дома № 171А на Красном проспекте


«Похоже с прошлого года не вывозилось, - пишет наша читательница Анна про свалку возле Красного проспекта. - Впервые за четыре года, что мы здесь живём». 


Зато на улице Линейной после вчерашней публикации на НГС за отходами приехала мусоровоз. 


Сейчас убирают мусор с улицы Линейной
Сейчас убирают мусор с улицы Линейной


«Вот так и живём»: новосибирцы продолжают жаловаться на плохую уборку мусора


«Вот так и живём»: новосибирцы продолжают жаловаться на плохую уборку мусора


С 1 января 2019 года новосибирские чиновники подняли тарифы на вывоз мусора.

Прочтений: 1220

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено