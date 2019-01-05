«Вот так и живём»: новосибирцы продолжают жаловаться на плохую уборку мусора

Сибиряки утверждают, что в 2019 году мусор ещё ни разу не убирали

Так выглядит свалка возле дома № 95 на улице Карьер Мочище





После вчерашней публикации НГС сообщений о том, что на улицах не убирают мусор, читатели продолжали массово присылать в редакцию фотографии неубранных бытовых отходов. В основном люди жалуются на регионального оператора «Экология-Новосибирск».





«С Нового года ничего не вывозилось, вот так и живём», — негодует житель улицы Карьер Мочище.







Свалка по адресу Бородина, 15





«У нас тоже не вывозят мусор со двора, Горский микрорайон, 3, — пишет НГС читательница. — Звоним в 051 — там передают заявку, звоним в "Экологию-Новосибирск", там тоже принимают заявку, и всё. Статус заявки отследить невозможно. В диспетчерской мэрии дают разные номера, но статус обращения подсказать не могут, отвечают: "Ждите"».





Горский микрорайон





«Такого безобразия у нас никогда не было, — жалуется жительница дома на Красном проспекте, 171А. — Все документы, которые от нас требовала "Экология-Новосибирск", мы предоставили, но с их стороны не было ни одного звонка, ни рекомендаций, ни предложений. Тариф теперь у нас будет в два раза выше, чем был ранее в нашем ТСН, а вот услугу с начала этого года уже можно назвать свинской! Мы постоянно звоним в Центральный округ, по телефону 051, в "Экологию-Новосибирск". Итог — ноль!».







Так сейчас выглядит территория возле дома № 171А на Красном проспекте





«Похоже с прошлого года не вывозилось, - пишет наша читательница Анна про свалку возле Красного проспекта. - Впервые за четыре года, что мы здесь живём».







Зато на улице Линейной после вчерашней публикации на НГС за отходами приехала мусоровоз.





Сейчас убирают мусор с улицы Линейной













С 1 января 2019 года новосибирские чиновники подняли тарифы на вывоз мусора.

