«Пытался объехать машины» мусоровоз лёг на бок в Ленинском районе Новосибирска
По словам очевидцев, инцидент произошёл из-за нечищеных дорог
Утром 5 января в Ленинском районе Новосибирска перевернулся на бок мусоровоз — инцидент произошёл между домами по адресам Фасадная, 25 и Колхидская, 31.
«Рано утром мусоровоз, пытаясь объехать припаркованные машины, из-за плохо очищенных дорог перевернулся», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
По словам свидетелей инцидента, в ДТП обошлось без пострадавших. В пресс-службе ГИБДД пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.
В июле прошлого года похожий случай произошел в Дзержинском районе Новосибирска — тогда бензовоз перевернулся из-за столкновения с «Жигулями».
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Алёна Истомина
Фото предоставлено читателем НГС