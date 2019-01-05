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«Пытался объехать машины» мусоровоз лёг на бок в Ленинском районе Новосибирска

По словам очевидцев, инцидент произошёл из-за нечищеных дорог

Мусоровоз перевернулся, пытаясь объехать припаркованные автомобили
Мусоровоз перевернулся, пытаясь объехать припаркованные автомобили


Утром 5 января в Ленинском районе Новосибирска перевернулся на бок мусоровоз — инцидент произошёл между домами по адресам  Фасадная, 25 и Колхидская, 31. 


«Рано утром мусоровоз, пытаясь объехать припаркованные машины, из-за плохо очищенных дорог перевернулся», — рассказал корреспонденту НГС очевидец. 


По словам свидетелей инцидента, в ДТП обошлось без пострадавших. В пресс-службе ГИБДД пообещали прокомментировать эту ситуацию позже. 


В июле прошлого года похожий случай произошел в Дзержинском районе Новосибирска — тогда бензовоз перевернулся из-за столкновения с «Жигулями»

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