«Пытался объехать машины» мусоровоз лёг на бок в Ленинском районе Новосибирска

Мусоровоз перевернулся, пытаясь объехать припаркованные автомобили





Утром 5 января в Ленинском районе Новосибирска перевернулся на бок мусоровоз — инцидент произошёл между домами по адресам Фасадная, 25 и Колхидская, 31.





«Рано утром мусоровоз, пытаясь объехать припаркованные машины, из-за плохо очищенных дорог перевернулся», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.







По словам свидетелей инцидента, в ДТП обошлось без пострадавших. В пресс-службе ГИБДД пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.





В июле прошлого года похожий случай произошел в Дзержинском районе Новосибирска — тогда бензовоз перевернулся из-за столкновения с «Жигулями».