Водитель автобуса маршрута № 96 сбил пешехода на МЖК

Пострадавший переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

ДТП произошло на улице Лазурной
ДТП произошло на улице Лазурной

Сегодня, 5 января, в 09:00 28-летний водитель маршрута № 96 сбил мужчину 1960 года рождения напротив дома № 2 на улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска. 


«Водитель двигался по улице Лазурная со стороны улицы ГБШ в сторону улицы Волочаевская и напротив дома № 2 улицы Лазурная совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску, капитан полиции Анна Варновская. 


В ГИБДД пояснили, что в ДТП пострадал мужчина 1960 года рождения — он был госпитализован в больницу с диагнозом «закрытый оскольчатый перелом верхней трети левой голени». 


Первое смертельное ДТП в 2019 году произошло 2 января в Тогучинском районе Новосибирской области — водитель сбил пешехода в ночной аварии

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