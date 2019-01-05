Водитель автобуса маршрута № 96 сбил пешехода на МЖК

ДТП произошло на улице Лазурной

Сегодня, 5 января, в 09:00 28-летний водитель маршрута № 96 сбил мужчину 1960 года рождения напротив дома № 2 на улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска.







«Водитель двигался по улице Лазурная со стороны улицы ГБШ в сторону улицы Волочаевская и напротив дома № 2 улицы Лазурная совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску, капитан полиции Анна Варновская.







В ГИБДД пояснили, что в ДТП пострадал мужчина 1960 года рождения — он был госпитализован в больницу с диагнозом «закрытый оскольчатый перелом верхней трети левой голени».





Первое смертельное ДТП в 2019 году произошло 2 января в Тогучинском районе Новосибирской области — водитель сбил пешехода в ночной аварии.