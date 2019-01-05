Водитель автобуса маршрута № 96 сбил пешехода на МЖК
Пострадавший переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода
Сегодня, 5 января, в 09:00 28-летний водитель маршрута
«Водитель двигался по улице Лазурная со стороны улицы ГБШ в сторону улицы Волочаевская и напротив дома
В ГИБДД пояснили, что в ДТП пострадал мужчина 1960 года рождения — он был госпитализован в больницу с диагнозом «закрытый оскольчатый перелом верхней трети левой голени».
Первое смертельное ДТП в 2019 году произошло 2 января в Тогучинском районе Новосибирской области — водитель сбил пешехода в ночной аварии.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено Анной Варновской