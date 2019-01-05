Иномарка повисла на разделителе на Коммунальном мосту в Новосибирске (фото)

Инцидент произошёл на Коммунальном мосту

Сегодня утром иномарка повисла на разделителе на Коммунальном мосту в Новосибирске — инцидент произошёл при спуске с Коммунального моста.







«Рано утром было, Октябрьский мост в сторону правого берега, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Сейчас там стоят сотрудники ГИБДД, как это произошло, я не видел».







По словам очевидца, иномарка въехала на разделитель, отделяющий пешеходную зону от проезжей части.





Несколько лет назад похожий случай произошёл в Оби — рано утром «Тойота Плац» сломала забор разделителя толмачёвской трассы и повисла на нем. Toyota Platz врезалась сначала в автомобиль SsangYong Korando, а потом в разделитель.



По словам очевидца, «Тойота» проехала перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с «Корандо». От удара «Тойоту» отбросило на отбойник, и она проломила забор, повиснув на нем. В салоне машины зажало трех человек, очевидцы утверждают, что люди в автомобиле были пьяны.

