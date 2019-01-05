Иномарка повисла на разделителе на Коммунальном мосту в Новосибирске (фото)
На месте работают сотрудники ГИБДД
Сегодня утром иномарка повисла на разделителе на Коммунальном мосту в Новосибирске — инцидент произошёл при спуске с Коммунального моста.
«Рано утром было, Октябрьский мост в сторону правого берега, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Сейчас там стоят сотрудники ГИБДД, как это произошло, я не видел».
По словам очевидца, иномарка въехала на разделитель, отделяющий пешеходную зону от проезжей части.
Несколько лет назад похожий случай произошёл в Оби — рано утром «Тойота Плац» сломала забор разделителя толмачёвской трассы и повисла на нем. Toyota Platz врезалась сначала в автомобиль SsangYong Korando, а потом в разделитель.
По словам очевидца, «Тойота» проехала перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с «Корандо». От удара «Тойоту» отбросило на отбойник, и она проломила забор, повиснув на нем. В салоне машины зажало трех человек, очевидцы утверждают, что люди в автомобиле были пьяны.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено Константином Лыкиным