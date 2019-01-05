В Новосибирске начали сносить старейший дом-коммуну: полиция требует остановить снос дома

Полиция потребовала прекратить снос дома





Сегодня, 5 января, в Новосибирске начали сносить здание старого дома на Каменской, 18 (второй адрес — Чаплыгина, 92). Минувшей осенью власти продали дом в частные руки, выручив за это миллионы рублей.





Год назад власти Новосибирской области включили это здание в план приватизации. Ожидалось, что 5 помещений общей площадью 3100 кв. м в здании продадут за 9,7 миллиона рублей. Но в августе начальник областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов подписал новый приказ — здание оценили уже в 123,6 миллиона.







90-летний дом был продан минувшей осенью





Кроме того, вместе с домом на Каменской власти решили продать и землю под ним — за участок площадью 0,25 га предложили заплатить почти 32 миллиона. Всё это продавалось единым лотом.





Когда начались работы, новосибирцы вызвали полицию





Работы начались в 9 утра, примерно в это же время к Каменской подъехал историк архитектуры конструктивизма Олег Викторович - он потребовал у строителей остановить стройку и вызвал на место сотрудников полиции. Примерно в 9:50 на место приехали сотрудники полиции и приказали «Прекратить немедленно снос».









Видео с требованием полиции остановить снос дома на своей личной странице в Facebook опубликовал блогер Тимур Ханов.







Дому почти 90 лет





Дому почти 90 лет. Его построил в 1930 году ЖАКТ (жилищно-арендное кооперативное товарищество) «Рабочая пятилетка». «Здание интересное. Это дом-коммуна изначально был. Здание очень редкое и для Новосибирска, и для страны в целом, потому что это был очень короткий период в истории отечественного жилищного строительства, когда возводились такие здания. В Новосибирске их буквально несколько штук. <...> Это дом коммунального типа, когда предполагалось обобществление быта, была предусмотрена развитая система обслуживания: прачечная, столовая, детский сад и так далее. Не предполагалось кухонь и детских комнат — это должно быть обобществлено», — ранее рассказывал корреспонденту НГС о доме архитектор, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.







Историка Олега Викторовича забрали в РОВД для дачи показаний





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Корреспондент НГС сообщает с места событий, что историка Олега Викторовича, вызывавшего полицию на место работ, забрали в центральный отдел РОВД для дачи показаний.





Историка





«Это вообще жесть, если они сделают это (снесут дом. — Прим. ред.), — ранее Викторович рассказывал корреспонденту НГС свою позицию по сносу дома на Каменской, 18. — Застройка социалистическая — самая манкая и привлекательная. Она, как хороший коньяк, будет только дорожать. Это то, что привлекает к Новосибирску туристов».





Сейчас отстаивать дом памятник на Каменской вышли жительницы соседнего дома





10:17 Сейчас отстаивать дом вышли четыре жительницы соседнего дома №16 - они считает, что из-за стройки может обрушиться их дом.

Корреспонденты НГС по-прежнему следят за развитием событий.





Смотрите онлайн-трансляцию нашего корреспондента с места событий





Похожий скандал со сносом произошёл минувшим летом: на улице Римского-Корсакова 2 августа начали сносить здание кинотеатра «Металлист». За день до начала работ здание успели взять под охрану, но донести эту информацию до застройщика, запланировавшего на его месте жилой дом, чиновникам не удалось. Через неделю собственник участка рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, а часть здания не подлежит восстановлению, и его демонтаж необходимо возобновить.

