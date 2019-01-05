В частном секторе за Октябрьским рынком открылась вьетнамская закусочная с магазином

Набор из супа фо бо, двух нэмов и жареной лапши в кафе обошёлся в 470 рублей





В двухэтажном частном доме на углу улиц Гурьевская и Чехова заработало кафе вьетнамской кухни под названием Pho Luu.







Заведение расположилось в пристройке к частному дому





Заведение под названием Pho Luu открылось на Гурьевской, 93 в конце декабря. Кафе расположено в одноэтажной пристройке к двухэтажному дому, стоящему на углу Гурьевской и Чехова (и даже имеет поэтому двойной адрес). С этой стороны Гурьевская уже застроена одно-двухэтажными домами, так что, по сути, кафе расположено в частном секторе.







В кафе можно купить также вьетнамские чипсы, кофе и десерты





В довольно просто оформленном зале стоят восемь столов для посетителей и большая витрина, на которой выложены вьетнамские товары: кофе, чай, чипсы, лапша и т. д. Здесь же можно купить напитки вьетнамского производства на основе тропических фруктов (цены колеблются от 70 до 100 рублей за банку 0,33 литра). В этом же здании, но с другой стороны, имеется магазин, который также специализируется на вьетнамских продуктах.







Особенность заведения — обилие безалкогольных напитков с экзотическими вкусами









Работают в кафе выходцы из Вьетнама, которые не очень хорошо говорят по-русски, так что посетителям могут пригодиться большие фотографии блюд, которые можно взять вместе с меню. Блюд этих, впрочем, немного: суп фо (180 рублей), обжаренный в масле фаршированный рисовый блинчик нэм (55 рублей), жаренная лапша (180 рублей) и т. д. Самая дорогая позиция — жаренные в панировке креветки — стоит 250 рублей.







Суп фо в последний год появился даже в заведениях, далеких от вьетнамской кухни





Заведения вьетнамской кухни — пожалуй, самое быстроразвивающееся направление новосибирского общепита. Еще два года назад в Новосибирске было всего одно заведение такого рода (на Ленинском рынке), а сейчас работает уже две сети (Kung Pho и Pho), а так же несколько отдельных заведений. Так, буквально в 15 минутах ходьбы от Pho Luu работает вьетнамское кафе Hanoi на улице Кирова.





В пристройке с другой стороны работает магазин вьетнамских товаров





Всего же за прошлый год в Новосибирске начали работать шесть заведений, которые специализируются на вьетнамской кухне, не считая кафе и баров, где в меню присутствуют отдельные вьетнамские блюда. Так, например, суп фо готовят и в преимущественно японском кафе «Ичибан» владельцев сети «Суши Make», и в паназиатском Aziatish Дениса Иванова.