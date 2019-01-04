Новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал захватывающие снимки снежного Алтая

Фотограф снимал в районе Телецкого озера





Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Алтай — он запечатлел красоту заснеженных гор и деревьев с высоты птичьего полёта.







Вадим Махоров рассказал корреспонденту НГС, что основная цель этой поездки — встреча Нового года. Фотограф не планировал снимать какие-то конкретные места, поэтому снимков оказалось больше, чем ожидал.







«Поехал на Алтай с целью встретить Новый год в одном из самых красивых мест в России. Алтай красивый не только летом, зимой там особенная атмосфера, сказочная, уютная. Я ничего не планировал на самом деле, поэтому снял больше, чем ожидал», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров.











Съёмки длились три дня: с 31 декабря до 2 января

«Когда я туда ехал, мне говорили, что снега мало, но я увидел обратную ситуацию. В эти дни деревья были все в снегу, сугробы по пояс», — добавил фотограф.







Как отметил фотограф, из-за того, что река Бия парит, на берегах всё покрыто белым снегом.









На фотографии видно, что часть Телецкого озера не замёрзла





Вид с высоты птичьего полёта впечатляет





Фотограф считает, что Алтай красив не только летом, но и зимой





С высоты открываются отличные виды на природу Алтая

Новосибирские фотографы часто путешествуют по разным уголкам мира в поисках удивительных кадров. Летом Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на остров Сахалин — он запечатлел затонувшие корабли и маяк в заливе Анива. А другой новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки «Двенадцати апостолов» — известняковых скал, лежащих на побережье Южного Океана в Австралии.