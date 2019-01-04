Одета не по погоде: в Новосибирске ищут подростка в балетках

К поискам пропавшей присоединились добровольцы из отряда «Лиза Алерт»

Виктория Щетнева была одета не по погоде: на ногах у пропавшей — летние балетки
Виктория Щетнева была одета не по погоде: на ногах у пропавшей — летние балетки


Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 15-летней Виктории Щетневой, которая пропала два дня назад в Первомайском районе Новосибирска.


«2 января 2019 года ушла из дома в неизвестном направлении», — описали обстоятельства исчезновения подростка в новосибирском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». 


Как рассказала корреспонденту НГС Мария Воеводская, инфорг поискового отряда «Лиза Алерт», девушка может находиться в других регионах. 


В ориентировке сообщается, что Виктория Щетнева нормального телосложения, у неё тёмно-русые волосы с рыжим оттенком, голубые глаза. Рост пропавшей — 160 сантиметров. В день исчезновения она была одета в куртку, цвет которой неизвестен, и тёмно-синее платье, на ногах — летние балетки чёрного цвета. Также на ней был красный вязаный шарф (снуд). 


Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.


В начале декабря волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке, в которой сообщается о пропавшем ребёнке.

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