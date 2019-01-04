МИД Украины назвал причину закрытия избирательного участка в Новосибирске
Глава МИД объяснил, что участки на территории России закрыты в целях безопасности
Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все избирательные участки на территории России — в список попал участок консульства Украины в Новосибирске.
Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, что избирательные участки на территории России закрыты в целях безопасности — об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Главный мотив, который обусловливает закрытия участков в России, это, безусловно, безопасность <...> Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые несмотря на административное и пропагандистское давление решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы», — написал глава МИД Украины в издании «Украинская правда».
Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Павел Климкин считает, что украинские власти «не могут гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций». Также он отметил, что количество украинцев, желающих проголосовать на территории России, будет невелико.
«Обратите внимание, что на внеочередных президентских выборах 2014 году в списки избирателей были включены 49 418 человек, при этом из них проголосовали 1134», — сообщил глава МИД Украины.
В конце ноября госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. А в конце декабря служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны известному новосибирскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) — запрет действует 3 года.
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Виктория Брылёва
Фото консульства Украины в Новосибирске