МИД Украины назвал причину закрытия избирательного участка в Новосибирске

Глава МИД объяснил, что участки на территории России закрыты в целях безопасности

Всего ликвидировали 5 участков, действующих на территории России — при посольстве Украины в Москве, генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также при консульствах в Новосибирске и Екатеринбурге.

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все избирательные участки на территории России — в список попал участок консульства Украины в Новосибирске.







Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, что избирательные участки на территории России закрыты в целях безопасности — об этом сообщает информационное агентство ТАСС.







«Главный мотив, который обусловливает закрытия участков в России, это, безусловно, безопасность <...> Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые несмотря на административное и пропагандистское давление решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы», — написал глава МИД Украины в издании «Украинская правда».





Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Павел Климкин считает, что украинские власти «не могут гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций». Также он отметил, что количество украинцев, желающих проголосовать на территории России, будет невелико.





«Обратите внимание, что на внеочередных президентских выборах 2014 году в списки избирателей были включены 49 418 человек, при этом из них проголосовали 1134», — сообщил глава МИД Украины.





В конце ноября госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. А в конце декабря служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны известному новосибирскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) — запрет действует 3 года.

