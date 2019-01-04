Улица Федосеева покрылась льдом из-за прорыва трубы с горячей водой

На улице Федосеева люди вынуждены пробираться к жилмассиву через трещину на дороге, покрытой льдом





Сегодня, 4 января, на улице Федосеева прорвало трубу с горячей водой — аварию устранили за пару часов, но теперь вся дорога покрыта льдом и люди с трудом пробираются к жилмассиву. Об этом в редакцию сообщил очевидец Сергей.





«Прорыв произошёл около 10 утра — я приехал сюда по работе. Из люков текло, устранили только к 12. Не могли долго подобраться, воды было сантиметров 10. Вся улица Федосеева залита льдом из-за стекающей воды горячей — лился кипяток. Всё устранили, но осталась трещина посреди дороги, ведущая к жилому массиву. Тут и так-то пробки, а если бы не праздники, реально всё бы колом стояло», — рассказал Сергей корреспонденту НГС.





По словам Сергея, начала образовываться пробка





После 17:00 он уточнил, что на улице всё же образовалась пробка. «Трудно добираться. Люди перекарабкиваются и машины, особенно низкие», — добавил Сергей.





В августе 2018 года из-за прорыва теплотрассы струя воды поднялась до 5-го этажа.