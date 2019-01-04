На праздниках Новосибирск утонул в мусоре

Читатели жалуются, что в 2019 году мусор ещё не убирали

Мусор на улице Линейной





Читатели присылают в редакцию письма о том, что на их улицах не убирают мусор. Подобные сообщения с жалобами на регионального оператора — «Экология-Новосибирск» — начали приходить с 1 января.





«Год Свиньи настал. Во дворе домов по адресу Весенняя, 16 и Весенняя, 18 мусор в 2019 году не вывозили», — сообщила Алина сегодня, 4 января.







Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский подтверждает, что за вывоз мусор в Новосибирске отвечает «Экология-Новосибирск».





«Вала жалоб на невывоз мусора мы не отмечаем. Жителям стоит в случае невывоза мусора обращаться или в справочную службу "Экологии-Новосибирск" или в единую диспетчерскую службу мэрии по номеру 051, чтобы мы пересылали эти жалобы региональному оператору», — пояснил корреспонденту НГС Роговский.





Мусор на улице Весенняя





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С 1 января 2019 года новосибирские чиновники подняли тарифы на вывоз мусора.