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На праздниках Новосибирск утонул в мусоре

Читатели жалуются, что в 2019 году мусор ещё не убирали

Мусор на улице Линейной
Мусор на улице Линейной


Читатели присылают в редакцию письма о том, что на их улицах не убирают мусор. Подобные сообщения с жалобами на регионального оператора — «Экология-Новосибирск» — начали приходить с 1 января.


«Год Свиньи настал. Во дворе домов по адресу Весенняя, 16 и Весенняя, 18 мусор в 2019 году не вывозили», — сообщила Алина сегодня, 4 января.


Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский подтверждает, что за вывоз мусор в Новосибирске отвечает «Экология-Новосибирск».


«Вала жалоб на невывоз мусора мы не отмечаем. Жителям стоит в случае невывоза мусора обращаться или в справочную службу "Экологии-Новосибирск" или в единую диспетчерскую службу мэрии по номеру 051, чтобы мы пересылали эти жалобы региональному оператору», — пояснил корреспонденту НГС Роговский.


Мусор на улице Весенняя
Мусор на улице Весенняя


Горский микрорайон: фотография сделана 3 января
Горский микрорайон: фотография сделана 3 января


С 1 января 2019 года новосибирские чиновники подняли тарифы на вывоз мусора.

Прочтений: 3035

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