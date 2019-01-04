Новосибирский режиссёр показал, как отмечали год Свиньи в городе 12 лет назад

Станислав Шуберт в 2007 году





Новосибирский режиссёр и оператор киностудии «Азия-Фильм» Станислав Шуберт нашёл в архиве своё видео 2007 года, на котором показано, как город встречал год Свиньи 12 лет назад.





На документальных кадрах новосибирцы также делают снежные скульптуры, хранят ёлки на балконах и оставляют пустые бутылки в снегу в ночь на 1 января.





«Этот ролик был сделан в 2007 году на студии "Азия-фильм". Тогда я ещё был молодым начинающим документалистом. Казалось, что эта хроника вчера была смонтирована, а оказалось, 12 лет прошло — год Свиньи опять отмечают. Я считаю, что это авторское осмысление жизни через объектив камеры. У меня такое определение», — описал свою работу корреспонденту НГС Станислав Шуберт.





Режиссёр и оператор видео Станислав Шуберт называет свою работу авторским осмыслением жизни через объектив камеры





По его мнению, с позиции сегодняшнего дня что-то изменилось в Новосибирске, а что-то нет.





«Видно, что город другой, народ по-другому немножечко ведёт себя. Это уже хроника. Сейчас же нет целенаправленных выпусков хроники города, как раньше делали "Сибирь на экране": в 2003 году прекратились эти съёмки. Это всё интересно, когда пройдёт время, тогда приобретается ценность, а так — обыденная жизнь», — добавил Шуберт.





По мнению Шуберта, неизменным остаётся этот слепой музыкант, которого по-прежнему можно встретить в городе





Ледовый городок на набережной в 2007 году





В феврале 2018 года Станислав Шуберт оцифровал плёнку, где запечатлены гулянья на Масленицу в Новосибирске в 1968 году.