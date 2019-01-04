«Есть ряд замечаний по уборке»: мэр нашёл залежи снега в центре Новосибирска

При этом уборка снега идёт с 1 января

Анатолий Локоть





Сегодня во время объезда районов Новосибирска мэр Анатолий Локоть сказал, что у него есть замечания к уборке снега в центре города.





«По центру проехали — есть ряд замечаний по уборке снега: проезжая часть открыта, проехать везде можно, но то, что залежи снега лежат, над этим надо продолжать работать», — заметил Локоть.





При этом сам мэр напомнил, что уборка снега идёт с 1 января.





Мэр сделал замечания из-за залежей снега





«На эти замечания было указано начальнику департамента транспорта Роману Дронову и директору ДЭУ-1 Алексею Лыкову, которые участвовали в объезде. Мэр поставил задачу активизировать работу по вывозу снега с городских улиц», — прокомментировал пресс-секретарь мэра Артём Роговский.





В декабре 2018 года бизнесмены убрали снег на Советской, не дождавшись городской техники.