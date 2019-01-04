«Есть ряд замечаний по уборке»: мэр нашёл залежи снега в центре Новосибирска
При этом уборка снега идёт с 1 января
Сегодня во время объезда районов Новосибирска мэр Анатолий Локоть сказал, что у него есть замечания к уборке снега в центре города.
«По центру проехали — есть ряд замечаний по уборке снега: проезжая часть открыта, проехать везде можно, но то, что залежи снега лежат, над этим надо продолжать работать», — заметил Локоть.
При этом сам мэр напомнил, что уборка снега идёт с 1 января.
«На эти замечания было указано начальнику департамента транспорта Роману Дронову и директору ДЭУ-1 Алексею Лыкову, которые участвовали в объезде. Мэр поставил задачу активизировать работу по вывозу снега с городских улиц», — прокомментировал пресс-секретарь мэра Артём Роговский.
В декабре 2018 года бизнесмены убрали снег на Советской, не дождавшись городской техники.
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Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова (1), Артёма Роговского (2)