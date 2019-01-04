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«Есть ряд замечаний по уборке»: мэр нашёл залежи снега в центре Новосибирска

При этом уборка снега идёт с 1 января

Анатолий Локоть
Анатолий Локоть


Сегодня во время объезда районов Новосибирска мэр Анатолий Локоть сказал, что у него есть замечания к уборке снега в центре города.


«По центру проехали — есть ряд замечаний по уборке снега: проезжая часть открыта, проехать везде можно, но то, что залежи снега лежат, над этим надо продолжать работать», — заметил Локоть.


При этом сам мэр напомнил, что уборка снега идёт с 1 января.


Мэр сделал замечания из-за залежей снега
Мэр сделал замечания из-за залежей снега


«На эти замечания было указано начальнику департамента транспорта Роману Дронову и директору ДЭУ-1 Алексею Лыкову, которые участвовали в объезде. Мэр поставил задачу активизировать работу по вывозу снега с городских улиц», — прокомментировал пресс-секретарь мэра Артём Роговский.


В декабре 2018 года бизнесмены убрали снег на Советской, не дождавшись городской техники.

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