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«Лучше сидеть дома и запастись едой»: новосибирцы рассказали, как в Таиланде ждут ураган Pabuk

Паники среди местного населения на Пхукете нет

Сегодняшняя фотография острова Пхукет
Сегодняшняя фотография острова Пхукет


В Таиланде с 3 по 5 января объявлено штормовое предупреждение из-за приближения к королевству тропического урагана Pabuk: новосибирцы рассказали, как ориентируются на местное население и что происходит.


«Метеорологической службой Королевства с 3 по 5 января с.г. объявлено штормовое предупреждение для ряда южных провинций страны, среди которых популярные у россиян Петчабури (г. Хуахин), Сураттани (острова Самуи, Пханган и Тао), Краби, Пхукет, Пхангнга и Прачуапкхирикхан. Ожидаются сильный порывистый ветер и ливневые дожди с грозами, а также волны высотой до 5 метров. Паромное сообщение с островами Самуи, Пханган и Тао будет приостановлено до 5 января», — сообщается на сайте посольства РФ в Королевстве Таиланд.


Наиболее мощное обрушение урагана прогнозировали на ночь с 4 на 5 января. По последним данным, опубликованным на сайте метеорологического бюро Таиланда, ураган Pabuk в 12:45 (у Новосибирска и Таиланда один часовой пояс. — Прим. ред.) обрушился на остров Пак Пхананг, Накхонситхаммарат. Максимальная устойчивость ветра — 75 км/ч. В ряде других провинций прогнозируются ливни и сильный ветер.


Пирс на острове Пхананг


«Отдыхаем на острове большой компанией семьи с детьми. Ситуация тревожная, но не критическая, как представляют в СМИ. Сильный ветер и волны у берегов, в центре острова поспокойнее. Делать уже нечего: только переждать — так как паромное сообщение на сегодня закрыто», — описал ситуацию Степан Валерьевич Ш.


Туристы из Новосибирска, находящиеся на Пхукете, рассказали, что на этом острове тоже ожидают урагана, но паники нет.


«Предсказывают уже два дня этот ураган, сегодня в ночь предсказывают. Видно, что сумрачно, но ничего особенного: люди купаются, корабли плавают. На сайте посольства написано о том, что запрещено купаться и выходить кораблям, но всё происходит стандартно. Возможно, сегодня накроет, не знаю. Дождь, ветер были, ничего страшного, насколько я знаю, не происходит», — сообщил корреспонденту НГС Артём, который отдыхает на Пхукете с женой и дочкой.


По его словам, люди уезжали с Самуи и Краби, потому что изначально ураган должен был обрушиться в первую очередь на эти острова.


Паромное сообщение на острове Пхананг сегодня закрыто
Паромное сообщение на острове Пхананг сегодня закрыто


«Сегодня заметил, что в ресторане утром не было народу. Возможно, кто-то уехал. На пляже поменьше людей, но всё равно люди здесь остаются. Какой-то паники, особенно среди местного населения, нет — на него нужно в первую очередь смотреть. Они спокойно себя ведут», — добавил Артём.


Динара Жаркентаева, тоже отдыхающая на Пхукете, сказала, что узнала об урагане от родных из Новосибирска вчера вечером.


«Включили местные новости — и правда, что где-то происходит эвакуация. Но на Пхукете спокойно, тепло, вечером вовсю плескались в море, спросили у местного населения — сказали не волноваться и что будет просто сильный ветер и дождь, лучше сидеть дома с 18:00–23:00 и запастись едой», — пояснила Жаркентаева.


В марте 2018 года новосибирцы рассказали об аномальных морозах в Европе.

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