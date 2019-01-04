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Лунный зритель и балерина из снега появятся в Первомайском сквере

И ещё 13 скульптур, посвящённых теме театра

Выставка скульптур будет открыта до 31 января
Выставка скульптур будет открыта до 31 января


Сегодня, 4 января, в Новосибирске стартовал XIX Сибирский фестиваль снежной скульптуры: 15 команд мастеров из разных городов приступили к работе, которая объединена общей темой «Год театра в России».


С утра участники прошли жеребьёвку, которая определила номер снежного куба. Многие участники ещё заселяются в гостиницы, а часть уже приступила к работе в Первомайском сквере. Например, Анастасия из объединённой команды Санкт-Петербурга и Москвы рассказала корреспонденту НГС, что их работа будет посвящена балету «Лебединое озеро» — они создадут из снега главную балерину.


Анастасия и её команда сделают балерину из «Лебединого озера»
Анастасия и её команда сделают балерину из «Лебединого озера»


«Мы подумали о том, что неплохо бы посмотреть, какие ещё бывают театры. Китайский театр уникален. Особенно нас привлёк театр на воде на озере Сиху — мы попробовали его воплотить. Конечно, в стилизации: с китайской архитектурой, мифологией», — пояснила Лена из команды Москва — Хабаровск.


Они сами видели этот театр на воде и хотели поделиться своими впечатлениями.


Справа: «Лунный зритель»
Справа: «Лунный зритель»


«Хотим создать водную гладь, и на ней постановку одного из китайских мифов. Он о влюблённой паре. Есть ещё праздник Лунных влюблённых. Вот у нас будут лунные влюблённые, Луна, поэтому так и называется скульптура: "Лунный зритель"», — добавила Лена.


Пока только две команды приступили к работе 
Пока только две команды приступили к работе 


В 2018 году на фестивале снежных скульптур в Новосибирске победили команды из Монголии, Киргизии и Горно-Алтайска.

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