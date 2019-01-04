«Пока работает не очень эффективно»: мэр Новосибирска оценил платную парковку у Главного вокзала
И пообещал разобраться с площадью Ленина
Сегодня, 4 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть начал объезд районов города — в первую очередь он оценил работу платных парковок возле вокзала Новосибирск-Главный и Центрального рынка.
«На привокзальной площади две площадки — парковочное пространство платное. Но пока работает не очень эффективно, с моей точки зрения, потому что есть альтернатива вокруг бесплатно поставить — возле "Апельсина", возле гостиницы. Это, конечно, не способствует наполняемости. Но самое главное — машины в меньшей степени перестали бросать, там больше свободного пространства, чтобы проехать», — прокомментировал Анатолий Локоть.
После этого он посмотрел платную парковку возле Центрального рынка.
«Мы видим, что по-разному работают платные парковки. Здесь, возле рынка, наиболее эффективно: наиболее современное оборудование, которое мы установили летом после долгих споров с хозяйствующим субъектом. Наконец-то мы приняли решение, сумели убедить — через суд, правда, — в правильности этого решения и установили здесь платное парковочное пространство, которое работает в интересах всех новосибирцев», — сообщил мэр.
Сегодня он объезжает Центральный, Заельцовский, Калининский, Железнодорожный и Дзержинский районы, 5 января — Октябрьский, Первомайский и Советский, 6 января — Ленинский и Кировский.
Анатолий Локоть заявил, что в пределах первого квартала 2019 года в центре Новосибирска появятся три новые платные парковки: на улице Орджоникидзе в тестовом режиме установлено оборудование.
«Площадь Ленина тоже — это не бесконечно, мы будем наводить порядок там. Сейчас решается вопрос: в дальнейшем будет ли там устанавливаться платная парковка или будем полностью площадь освобождать. Но вот так, как сейчас, продолжаться не может», — добавил Локоть.
В октябре платным парковкам Новосибирска нашли нового начальника.
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова (1), Артёма Роговского (2)