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«Пока работает не очень эффективно»: мэр Новосибирска оценил платную парковку у Главного вокзала

И пообещал разобраться с площадью Ленина

Парковка возле вокзала Новосибирск-Главный
Парковка возле вокзала Новосибирск-Главный


Сегодня, 4 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть начал объезд районов города — в первую очередь он оценил работу платных парковок возле вокзала Новосибирск-Главный и Центрального рынка.


«На привокзальной площади две площадки — парковочное пространство платное. Но пока работает не очень эффективно, с моей точки зрения, потому что есть альтернатива вокруг бесплатно поставить — возле "Апельсина", возле гостиницы. Это, конечно, не способствует наполняемости. Но самое главное — машины в меньшей степени перестали бросать, там больше свободного пространства, чтобы проехать», — прокомментировал Анатолий Локоть.


После этого он посмотрел платную парковку возле Центрального рынка.


Мэр Новосибирска (слева) во время объезда платных парковок
Мэр Новосибирска (слева) во время объезда платных парковок


«Мы видим, что по-разному работают платные парковки. Здесь, возле рынка, наиболее эффективно: наиболее современное оборудование, которое мы установили летом после долгих споров с хозяйствующим субъектом. Наконец-то мы приняли решение, сумели убедить — через суд, правда, — в правильности этого решения и установили здесь платное парковочное пространство, которое работает в интересах всех новосибирцев», — сообщил мэр.


Сегодня он объезжает Центральный, Заельцовский, Калининский, Железнодорожный и Дзержинский районы, 5 января — Октябрьский, Первомайский и Советский, 6 января — Ленинский и Кировский.


Анатолий Локоть заявил, что в пределах первого квартала 2019 года в центре Новосибирска появятся три новые платные парковки: на улице Орджоникидзе в тестовом режиме установлено оборудование.


«Площадь Ленина тоже — это не бесконечно, мы будем наводить порядок там. Сейчас решается вопрос: в дальнейшем будет ли там устанавливаться платная парковка или будем полностью площадь освобождать. Но вот так, как сейчас, продолжаться не может», — добавил Локоть.


В октябре платным парковкам Новосибирска нашли нового начальника.

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