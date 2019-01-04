Машину разорвало: в страшной аварии на Георгия Колонды погиб человек
Водителя «Лады» в тяжёлом состоянии забрала скорая
Поздно вечером 3 января в Заельцовском районе Новосибирска на улице Георгия Колонды столкнулись два автомобиля, один из которых разорвало на две части.
«Разорвало настолько, что мы подумали, что были спасатели и разрезали кузов, чтоб достать людей. Но вроде это ее так от удара разорвало. У второй машины нет морды», — сообщил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Константин Бородин.
Как сообщил один из подписчиков паблика «АСТ-54», машину действительно разорвало от удара. Пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась на месте. Водителя в тяжелом состоянии забрали медики.
На месте работают полиция и скорая помощь.
В полиции оперативный комментарий корреспонденту НГС получить не удалось.
В конце октября на улице Георгия Колонды произошла авария, в которой пострадали два человека.
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Александра Трофименко
Фото предоставлено пабликом «АСТ-54» vk.com/act54