Машину разорвало: в страшной аварии на Георгия Колонды погиб человек

От удара «Ладу» разорвало на две части





Поздно вечером 3 января в Заельцовском районе Новосибирска на улице Георгия Колонды столкнулись два автомобиля, один из которых разорвало на две части.







«Разорвало настолько, что мы подумали, что были спасатели и разрезали кузов, чтоб достать людей. Но вроде это ее так от удара разорвало. У второй машины нет морды», — сообщил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Константин Бородин.







Как сообщил один из подписчиков паблика «АСТ-54», машину действительно разорвало от удара. Пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась на месте. Водителя в тяжелом состоянии забрали медики.







На месте работают полиция и скорая помощь.







В полиции оперативный комментарий корреспонденту НГС получить не удалось.







В конце октября на улице Георгия Колонды произошла авария, в которой пострадали два человека.