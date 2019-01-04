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Машину разорвало: в страшной аварии на Георгия Колонды погиб человек

Водителя «Лады» в тяжёлом состоянии забрала скорая

От удара «Ладу» разорвало на две части
От удара «Ладу» разорвало на две части


Поздно вечером 3 января в Заельцовском районе Новосибирска на улице Георгия Колонды столкнулись два автомобиля, один из которых разорвало на две части.


«Разорвало настолько, что мы подумали, что были спасатели и разрезали кузов, чтоб достать людей. Но вроде это ее так от удара разорвало. У второй машины нет морды», — сообщил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Константин Бородин.


Как сообщил один из подписчиков паблика «АСТ-54», машину действительно разорвало от удара. Пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась на месте. Водителя в тяжелом состоянии забрали медики.


На месте работают полиция и скорая помощь.


В полиции оперативный комментарий корреспонденту НГС получить не удалось.


В конце октября на улице Георгия Колонды произошла авария, в которой пострадали два человека. 

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