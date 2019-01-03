Реалити-шоу по-сибирски: трёх незнакомцев заперли на праздники в ночном баре ради путёвки в Таиланд

За это время им надо не только выжить, но и каждому устроить интересную клубную вечеринку

В баре Woody запустили реалити-шоу: ради бесплатной путёвки в Таиланд трое незнакомцев будут жить здесь круглосуточно все новогодние выходные





В баре Woody на Коммунистической, 43 запустили реалити-шоу «Каникулы в Woody». В конце 2018 года выбрали двух молодых мужчин и девушку, и заселили их в бар на все новогодние праздники.





Цель шоу: за новогодние выходные каждый участник должен придумать и провести креативную вечеринку. Лучший автор получит бесплатную путёвку в Таиланд. О проекте корреспонденту НГС рассказал его куратор Антон Бекетов.





Утром и днём Woody превращается в общежитие: без душа и со спальными местами за шторкой, к началу работы бара участники шоу наводят порядок





«Конечно тут интересен не финал, а само шоу. Крут сам факт, что здесь живут три человека до этого момента друг с другом незнакомые. Они на ходу друг друга узнают, проходят стадии притирки за неделю в относительно жёстких условиях… Это жизнь на рейве: ты проснулся, оттусил с новыми людьми, потом рейв закончился, а ты на нём остался: лёг спать, просыпаешься и опять. Как день сурка. И всё это можно смотреть в реальном времени. <…> У нас установлены три камеры, и идёт круглосуточная трансляция на сайт», - сообщил куратор реалити-шоу «Каникулы в Woody» Антон Бекетов.







В реалити-шоу участвуют 20-летний охранник Сергей Алексеев, 24-летняя татуировщица Дарья Новая и 19-летний аниматор и оператор Виталий Коновалов.







Сергей Алексеев в обычной жизни работает охранником





Сергей пришёл на проект, чтобы пожить в необычных условиях. В обычной жизни ему скучно. Взял с собой только зубную щётку.







«Кормят нас не очень часто. Ну где-то раз в день вечером, когда бар и кухня начинают работать. Лапшичка, картошка, плов был… А так друзья могут приносить. Нам выходить можно только на крыльцо», - рассказал корреспонденту Сергей.







Дарья из так называемой «золотой молодёжи», прожила 6 лет в Австралии, но вернулась в Новосибирск и работает татуировщицей. Мечтает отрыть свою собственную тату-студию. На проект пришла, чтобы посмотреть участников и возможно найти себе будущих сотрудников.







Дарья Новая из числа так называемой "золотой молодёжи", работает татуировщицей





«На поездку в Таиланд мне наплевать. Мне просто проект интересен: как тут всё организовано, как всё будет происходить. <…> У меня два чемодана. Я в полном комфорте. В чемоданах оборудование для татуировок, одежда, косметика… Мне постоянно нужно быть всегда занятой, чистой и в красивых чистых вещах. Я привыкла жить в очень хороших условиях. <…> У нас [тут] нет душа… Дома я каждый день принимаю ванну. А здесь… У меня есть Хлоргексидин, спирт, мицеллярная вода. Сегодня голову в раковине помыла. <…> Да, меня можно назвать золотой молодёжью», - согласилась Дарья.







Виталий – единственный участник, кто имеет опыт в организации разных мероприятий. Молодой человек работает аниматором и оператором квестов. Говорит, что тоже не рвётся в Таиланд: если выиграет поездку, то отдаст её маме. С собой ничего не взял: не успел захватить даже зубную щётку.







Виталий Коновалов - аниматор и видеооператор различных квестов





«Жду друзей, кто подвезёт мне вещи. Вчера должны были привезти, но не успели. Ноутбук должны привезти, халат, носки сменные… Но 7 дней без душа не такая уж и большая цифра, тем более, если спортом не занимаешься, не бегаешь и не потеешь. <…> Не привычно для меня, что нет никакого постоянного занятия: очень непривычное состояние, что я ничем не занимаюсь. Я уже продумал [вечеринку] заранее, сейчас её надо только реализовать», - рассказал Виталий, который запланировал свою вечеринку в баре на сегодняшнюю ночь.







Дарья Новая собирается набивать тату знакомой, которая днём заглянула на шоу в бар





Реалити-шоу «Каникулы в Woody» закончится 8 января. До этого дня все участники должны придумать и провести в баре свои вечеринки. Приз за лучшую - бесплатная путёвка в Таиланд. Всё происходящее в баре можно смотреть в реальном времени на сайте: www.manufaktura-54.ru







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