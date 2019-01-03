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Новосибирские автолюбители стали чаще обращаться за помощью на дорогах

В декабре специалисты выезжали к сибирякам более 500 раз

В морозы сибирякам чаще требуется помощь на дорогах. 
В морозы сибирякам чаще требуется помощь на дорогах. 


Специалисты «Русского АвтоМотоклуба» подвели итоги по количеству выездов к автолюбителям на дорогах в 2018 году. Сибирский регион отличился из-за сильных морозов.


«Холодный январь уходящего года парализовал Сибирь почти на неделю. В Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске за пять суток с момента резкого падения температуры в федеральную службу помощи на дорогах РАМК обратились несколько тысяч автомобилистов. По сравнению с количеством заявок в обычном режиме работы, число обращений из этого региона увеличилось в десять раз», — сообщили в пресс-службе «Русского АвтоМотоклуба».


Ситуация повторилась в декабре этого года, когда температура в регионе опустилась ниже 30 градусов. Всего с 22 декабря специалисты оказывали помощь водителям Сибири более 500 раз. Самыми востребованными услугами в прошлом году стали запуск двигателя, замена колес, подвоз топлива, вскрытие заблокированных дверей и помощь в заполнении европротокола. 


Недавно специалисты «Автостата» посчитали, что за 11 месяцев прошлого года новосибирцы купили 11 «Гелендвагенов» по 16 миллионов рублей.

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