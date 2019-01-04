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Первая игра года: ХК «Сибирь» проиграл «Йокериту»

Счёт матча — 1:4

ХК «Сибирь» в первом матче года забил только один гол. 
ХК «Сибирь» в первом матче года забил только один гол. 


В Хельсинки прошла первая в этом году игра ХК «Сибирь». Новосибирская команда проиграла «Йокериту» со счётом 1:4.


На 6-й минуте матча первый гол в наши ворота забросил финский защитник Алекс Грант. «Сибирь» играла в меньшинстве после удаления Дмитрия Лукина.


Во втором периоде «Сибири» удалось сравнять счёт. Гол в ворота соперника забросил нападающий Юкка Пелтола.



Единственный гол забил нападающий Юкка Пелтола.



Однако уже через шесть минут финны снова смогли вырваться вперед. Шайбу в наши ворота забросил нападающий Брайан О`Нилл. Спустя три минуты Дженсен Никлас забросил третью шайбу в ворота «Сибири».


В третьем периоде на 54-й минуте матча ещё финальный гол в ворота «Сибири» забил нападающий «Йокерита» Джон Норман.


В последней игре 2018 года ХК «Сибирь» уступил владивостокскому «Адмиралу»  также со счётом 1:4. Следующий матч состоится завтра, 5 января, против московского «Спартака».


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