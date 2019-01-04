Первая игра года: ХК «Сибирь» проиграл «Йокериту»
Счёт матча — 1:4
В Хельсинки прошла первая в этом году игра ХК «Сибирь». Новосибирская команда проиграла «Йокериту» со счётом 1:4.
На 6-й минуте матча первый гол в наши ворота забросил финский защитник Алекс Грант. «Сибирь» играла в меньшинстве после удаления Дмитрия Лукина.
Во втором периоде «Сибири» удалось сравнять счёт. Гол в ворота соперника забросил нападающий Юкка Пелтола.
Однако уже через шесть минут финны снова смогли вырваться вперед. Шайбу в наши ворота забросил нападающий Брайан О`Нилл. Спустя три минуты Дженсен Никлас забросил третью шайбу в ворота «Сибири».
В третьем периоде на 54-й минуте матча ещё финальный гол в ворота «Сибири» забил нападающий «Йокерита» Джон Норман.
В последней игре 2018 года ХК «Сибирь» уступил владивостокскому «Адмиралу» также со счётом 1:4. Следующий матч состоится завтра, 5 января, против московского «Спартака».
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Александра Трофименко
Фото vk.com/hcsibir1962