Дефект пока не нашли: несколько многоквартирных домов на ОбьГЭСе до утра остались без воды

Воду обещают вернуть в дома только завтра утром





Сегодня, вечером 3 января, в микрорайоне ОбьГЭС без воды осталось несколько многоквартирных домов.







«Пока причину еще не нашли. Занимаемся поиском. У нас затоплен ЦТП (центральный тепловой пункт. — Прим. ред.), сейчас откачиваем воду и будем выяснять, какой дефект <…>. Пока мы его ещё не нашли», — рассказала корреспонденту НГС оператор Советского участка «Тепловые сети».







Под отключение попали 29 зданий.





На участке также сообщили, что под отключение попало 29 зданий. В том числе вода полностью отсутствует в пяти многоквартирных домах, горячая вода — в 16.





В конце декабря коммунальщики отключили отопление и горячую воду почти в 50 домах Новосибирска.