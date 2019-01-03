Дефект пока не нашли: несколько многоквартирных домов на ОбьГЭСе до утра остались без воды
Центральный тепловой пункт затоплен
Сегодня, вечером 3 января, в микрорайоне ОбьГЭС без воды осталось несколько многоквартирных домов.
«Пока причину еще не нашли. Занимаемся поиском. У нас затоплен ЦТП (центральный тепловой пункт. — Прим. ред.), сейчас откачиваем воду и будем выяснять, какой дефект <…>. Пока мы его ещё не нашли», — рассказала корреспонденту НГС оператор Советского участка «Тепловые сети».
На участке также сообщили, что под отключение попало 29 зданий. В том числе вода полностью отсутствует в пяти многоквартирных домах, горячая вода — в 16.
В конце декабря коммунальщики отключили отопление и горячую воду почти в 50 домах Новосибирска.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александра Трофименко
Фото Александр Ощепков (1), скриншот http://map.novo-sibirsk.ru/portal/ (2)