В подвале в центре города открылась арт-галерея с виртуальными выставками и итальянским кофе

В подвале дома по Орджоникидзе, 27 открылась галерея мультимедийных выставок «Мольбеrt»





Сегодня, 3 января, в подвале дома по улице Орджоникидзе, 27 открылась галерея мультимедийных выставок «Мольбеrt», где можно посмотреть картины знаменитых художников через очки дополненной реальности и попить итальянский кофе. О новом выставочном пространстве рассказала директор галереи Юлия Злобинская.







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«Сейчас уже представлены картины Ван Гога, а завтра мы привезём Мане. <…> На стенах висят черно-белые картины, а в очках виртуальной реальности у тебя загружается цветная картинка и идёт аудиорассказ как об этой работе, так и о самом художнике. <…> Картины Мане надо смотреть сидя: они в виде открыток», — рассказала корреспонденту НГС директор галереи «Мольбеrt» Юлия Злобинская.







В ближайшее время





Всего на выставке представлено 150 картин Ван Гога и Мане. Чтобы посмотреть одного художника, заметила Злобинская, надо около 1,5 часов. Поэтому лучше посетить выставку за два раза по единому билету, который обойдётся дешевле. Общий билет стоит 350 рублей, билет на каждую выставку по отдельности — по 250 рублей. В галерее можно заказать и итальянский кофе за 50 рублей.





Записываться на просмотр необходимо заранее по телефону галереи, которая работает с 13:00 до 21:00. В ближайшее время в галерее «Мольбеrt» планируют организовать мультимедийную выставку экспонатов парижского Лувра.







Выставки картин с использованием очков виртуальной реальности периодически проходили в «Арт-цоколе» новосибирского художественного музея.