Новосибирский хоккеист помог сборной России разгромить Словакию в четвертьфинале чемпионата мира
Никита Шашков забил четвертую шайбу в ворота противника
Сборная России одержала победу над сборной Словакии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира 2019 года. Одну шайбу в ворота противника забросил новосибирец Никита Шашков.
Матч завершился со счётом 8:3 в пользу России. Первый гол в ворота противника наши хоккеисты смогли забить уже на шестой минуте игры. Шайба новосибирца Никиты Шашкова, которую он успел забросить в ворота противника ещё до перерыва, стала четвертой в копилке российской сборной. Словаки смогли ответить только тремя голами.
Эта победа позволила команде выйти в полуфинал, где она сыграет со сборной США уже послезавтра.
Никита Шашков получил приглашение в Молодёжную сборную России в октябре прошлого года. Как раз перед этим комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала его в числе лучших игроков недели.
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Стас Соколов
Фото hcsibir.ru