Два автобуса не поделили дорогу рядом с площадью Труда

Пассажиры обвиняют водителя в том, что он «устроил гонки»

Часть пассажиров осталась ждать, когда автобус повезёт их дальше





Пассажиры считают, что водитель «устроил гонки» с коллегой, а сам он уверен, что его подрезали.







Автобус ЛиАЗ с пассажирами не удержался на дороге и врезался в снежный бортик в районе площади Труда.







О происшествии НГС рассказал один из пассажиров автобуса, представившийся как Геннадий. По его словам, на кольце перед площадью Труда водитель «устроил гонки» с автобусом маршрута номер 96, в результате чего «влетел на обочине в снег».







Сам водитель, впрочем, вызывая экипаж ДПС, утверждал, что другой автобус его подрезал и скрылся с места происшествия.







По словам собеседника НГС, большая часть пассажиров сразу отправилась на ближайшую остановку. Но были и такие, кто остались ждать, когда автобус сможет повезти их дальше.







По мнению Геннадия, водитель и до аварии вел себя агрессивно и «чуть не выронил пассажиров», когда те еще выходили из автобуса, а машина уже тронулась.





