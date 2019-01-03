Два автобуса не поделили дорогу рядом с площадью Труда
Пассажиры обвиняют водителя в том, что он «устроил гонки»
Пассажиры считают, что водитель «устроил гонки» с коллегой, а сам он уверен, что его подрезали.
Автобус ЛиАЗ с пассажирами не удержался на дороге и врезался в снежный бортик в районе площади Труда.
О происшествии НГС рассказал один из пассажиров автобуса, представившийся как Геннадий. По его словам, на кольце перед площадью Труда водитель «устроил гонки» с автобусом маршрута номер 96, в результате чего «влетел на обочине в снег».
Сам водитель, впрочем, вызывая экипаж ДПС, утверждал, что другой автобус его подрезал и скрылся с места происшествия.
По словам собеседника НГС, большая часть пассажиров сразу отправилась на ближайшую остановку. Но были и такие, кто остались ждать, когда автобус сможет повезти их дальше.
По мнению Геннадия, водитель и до аварии вел себя агрессивно и «чуть не выронил пассажиров», когда те еще выходили из автобуса, а машина уже тронулась.
Площадь Труда не в первый раз становится местом происшествий с участием автобусов. 24 декабря пассажир автобуса
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Стас Соколов
Фото читателя НГС