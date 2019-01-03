Женщина из Татарска ударила своего друга ножом в печень
Преступление произошло на почве ревности
В городе Татарск полицейские задержали женщину, которая едва не зарезала своего знакомого на почве ревности. Два года назад француз Патрик Брон пытался найти здесь девушку по переписке.
Драма с кровопролитием разыгралась в Татарске 2 января вечером. Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, сначала бригада скорой помощи доставила в районную больницу 46-летнего местного жителя с проникающим колото-резаным ранением печени.
Медики сообщили о случившемся в полицию, и полицейские довольно быстро установили и задержали подозреваемую — 36-летнюю ранее не судимую жительницу Татарска. Как было установлено в ходе предварительного расследования, взяться за оружия женщину побудила ревность.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В случае, если пострадавшему будет нанесен серьезный вред, подозреваемой грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Женщина помещена под стражу. Проводится расследование.
Два года назад Татарск уже фигурировал в материале НГС, посвященном отношениям женщины и мужчины. Тогда житель Франции Патрик Брон познакомился на сайте с Наташей из Татарска и даже выслал ей почти 700 долларов на билеты, но, получив деньги, девушка перестала отвечать на его сообщения.
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Стас Соколов
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