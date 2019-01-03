«Вызвала пожарных, но выбраться не смогла»: в МЧС рассказали о пожарах, которые унесли 16 жизней

Большая часть пожаров случилась по причине неосторожного обращения с огнём





В Главном управлении МЧС по Новосибирской области прошло оперативное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсуждали участившиеся пожары с гибелью людей, которые только в последние сутки унесли жизни шести человек.







Как рассказал на совещании замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области Алексей Брызгалов, в период с 29 декабря в Новосибирской области было зафиксировано 89 пожаров, которые в общей сложности унесли жизни 16 человек (на пять человек больше, чем в прошлом году).







Губернатор пообещал больше сюжетов, посвященных профилактике пожаров, на телевидении





В основном горят жилые дома, преимущественно в деревнях, рассказал Брызгалов, причём в большей части случаев причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В одном из таких пожаров (в Убинском районе) женщина даже успела вызвать пожарных, однако ни ей, ни двум членам её семьи выбраться из дома так и не удалось, рассказал глава Убинского района Олег Конюк.







Самая большая плотность пожаров с гибелью людей пришлась на 2–3 января. Так, вчера произошло сразу два таких пожара — в Тогучинском и Барабинском районах (в обоих погибли взрослые мужчины). А уже сегодня утром в Карасукском районе пожар унёс жизни сразу трех человек, и ещё один человек погиб в Ордынском районе. Во всех случаях наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём.





В качестве профилактических мер Алексей Брызгалов предложил помимо анализа причин пожаров и проведения разъяснительной работы с населением «шоковую терапию»: размещение в местах скопления людей (магазины, больницы и т. д.) фотографий с мест пожара. А участвовавший в заседании комиссии губернатор Андрей Травников пообещал увеличить количество сюжетов о пожарах и борьбе с ними на государственном телеканале.







В целом же представители МЧС призывают в праздничные дни воздержаться от курения в постели, внимательнее следить за электроприборами и не оставлять маленьких детей одних. Так, во время пожара в пятиэтажке на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира на 4-м этаже, и брату и сестре 7 и 11 лет, чтобы спастись, пришлось выпрыгнуть из окна.