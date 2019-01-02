Улететь подешевле: Росавиация опубликовала список субсидируемых перелетов из Новосибирска

Господдержка позволяет авиакомпаниям снизить цену билетов в города, с которыми затруднено транспортное сообщение





Росавиация утвердила список субсидированных маршрутов на 2019 год — 19 их них будут отправляться из Новосибирска. Перечень опубликован на сайте ведомства.





С начала года большую часть из них будет выполнять авиакомпания «Сибирь» — это рейсы до Улан-Удэ, Перми, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Новокузнецка, Нижневартовска, Надыма и Когалыма.





До Горно-Алтайска, Каргасока и Томска полеты будут осуществляться компанией «СиЛА». Компании «НордСтар» и «ЮТэйр» отправят самолеты в Кызыл, Стрежевой и Ханты-Мансийск.





Весной запустят субсидируемые рейсы в Уфу и Усть-Кут.





А 31 декабря около тридцати пассажиров рейса «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Новосибирск, не могли получить в Толмачёво свой багаж.