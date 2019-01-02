Улететь подешевле: Росавиация опубликовала список субсидируемых перелетов из Новосибирска
Рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета
Росавиация утвердила список субсидированных маршрутов на 2019 год — 19 их них будут отправляться из Новосибирска. Перечень опубликован на сайте ведомства.
С начала года большую часть из них будет выполнять авиакомпания «Сибирь» — это рейсы до Улан-Удэ, Перми, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Новокузнецка, Нижневартовска, Надыма и Когалыма.
До Горно-Алтайска, Каргасока и Томска полеты будут осуществляться компанией «СиЛА». Компании «НордСтар» и «ЮТэйр» отправят самолеты в Кызыл, Стрежевой и Ханты-Мансийск.
Весной запустят субсидируемые рейсы в Уфу и Усть-Кут.
А 31 декабря около тридцати пассажиров рейса «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Новосибирск, не могли получить в Толмачёво свой багаж.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова