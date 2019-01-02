Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирске
Президент подписал указ в новогоднюю ночь
Вечером 31 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении областных, районных и военных судей.
«Назначить на 6-летний срок полномочий <…> судьей Новосибирского областного суда Выскубову Инну Анатольевну; <...> судьей Заельцовского районного суда г. Новосибирска Маслакову Елену Александровну; <...> судьей Новосибирского гарнизонного военного суда Подольского Егора Александровича», — говорится в указе президента РФ, который Владимир Путин подписал 31 декабря.
Инна Выскубова родилась в 1972 году, закончила Алтайский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2015 года работала в Кировском районном суде. Елена Маслакова занимала должность мирового судьи 1-го судебного участка
Кировского района.
Кроме того, Путин наградил новосибирских врачей.
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Мария Вьюн
Фото Алексея Никольского, РИА Новости