Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирске

Президент подписал указ в новогоднюю ночь

Всего назначили три новых человека
Всего назначили три новых человека


Вечером 31 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении областных, районных и военных судей.


«Назначить на 6-летний срок полномочий <…> судьей Новосибирского областного суда Выскубову Инну Анатольевну;  <...> судьей Заельцовского районного суда г. Новосибирска Маслакову Елену Александровну; <...> судьей Новосибирского гарнизонного военного суда Подольского Егора Александровича», — говорится в указе президента РФ, который Владимир Путин подписал 31 декабря.


Инна Выскубова родилась в 1972 году, закончила Алтайский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2015 года работала в Кировском районном суде. Елена Маслакова занимала должность мирового судьи 1-го судебного участка 

Кировского района. 


Кроме того, Путин наградил новосибирских врачей


НГС подготовил тест по новогодним поздравлениям президента — попробуйте угадать год праздничного поздравления по тексту.

Прочтений: 705

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено