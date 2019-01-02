Новосибирских военных накормят селедкой под шубой и сладостями

Кроме того, служащих ждут праздничные мероприятия

В новогоднее меню войдут «русские пельмени» и борщ
В новогоднее меню войдут «русские пельмени» и борщ


Праздничное меню приготовили для военных в Сибири — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


«Начальники продовольственных служб соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, <...> подготовили для личного состава разнообразное меню новогоднего стола», — говорится в сообщении. 


Как указано на сайте ЦВО, в новогоднее меню войдут «русские пельмени», селедка под шубой, фаршированная рыба, борщ, а также разные фрукты, печенье и конфеты. 


В пресс-службе также сообщили, что для военных Сибири пройдут праздничные мероприятия: 


«В гарнизонных домах офицеров будут организованы вечера отдыха для военнослужащих и членов их семей, дети смогут посетить новогодние елки, утренники и спектакли», — рассказали в пресс-службе ЦВО.


Справка: Соединения и воинские части 41-й армии дислоцированы на территории пяти субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край.


На прошлой неделе из-за морозов новосибирским военным выдали сало, валенки и балаклавы. 

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