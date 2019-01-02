Более 45 тысяч новосибирцев посмотрели трансляцию новогодних гуляний в центре Москвы

Горожане увидели выступления Гоши Куценко и группы «ГК», а также команды «Братья Грим»

Суммарно трансляция длилась примерно девять часов





Около 46 тысяч новосибирцев посмотрели онлайн-трансляцию мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество», проходивших в новогоднюю ночь на Тверской улице в Москве.





Как сообщается в пресс-центре оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», трансляцию концертов и спортивных мероприятий на Тверской улице можно было увидеть на трех площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. В пресс-центре отмечают, что трансляция «ВКонтакте» стала одной из самых популярных.





Всего трансляция собрала один миллион просмотров — среди зрителей есть жители Беларуси (3%) и Казахстана (5%). Каждый третий зритель онлайн-трансляции — москвич (более 34%), чуть меньше зрителей было из Санкт-Петербурга (более 21%).





Трансляция новогодних гуляний в Москве проходит второй раз — в 2018 году ее посмотрели 330 тысяч человек.





НГС вел свою новогоднюю онлайн-трансляцию — там можно увидеть ещё больше красивых фотографий салютов и салаты в форме хрюшек.