Более 45 тысяч новосибирцев посмотрели трансляцию новогодних гуляний в центре Москвы
Горожане увидели выступления Гоши Куценко и группы «ГК», а также команды «Братья Грим»
Около 46 тысяч новосибирцев посмотрели онлайн-трансляцию мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество», проходивших в новогоднюю ночь на Тверской улице в Москве.
Как сообщается в пресс-центре оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», трансляцию концертов и спортивных мероприятий на Тверской улице можно было увидеть на трех площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. В пресс-центре отмечают, что трансляция «ВКонтакте» стала одной из самых популярных.
Всего трансляция собрала один миллион просмотров — среди зрителей есть жители Беларуси (3%) и Казахстана (5%). Каждый третий зритель онлайн-трансляции — москвич (более 34%), чуть меньше зрителей было из Санкт-Петербурга (более 21%).
Трансляция новогодних гуляний в Москве проходит второй раз — в 2018 году ее посмотрели 330 тысяч человек.
НГС вел свою новогоднюю онлайн-трансляцию — там можно увидеть ещё больше красивых фотографий салютов и салаты в форме хрюшек.
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Маша Вьюн
Фото Ольга Бурлакова