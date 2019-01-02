«Сибирь» подписала контракт с бывшим нападающим екатеринбургского клуба
Хоккеист уже играл в «Сибири» в сезоне 2016/2017
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал трёхлетний контракт со своим воспитанником Егором Миловзоровым — последний сезон он играл за екатеринбургский клуб «Автомобилист», а свою хоккейную карьеру начинал в «Сибири».
О контракте с новым игроком клуб объявил сегодня, 2 января. По сообщению пресс-службы ХК «Сибирь», контракт с 31-летним нападающим подписан на три года.
«Я уже не первый раз возвращаюсь в «Сибирь» из другого клуба и понимаю, что те ощущения, которые испытываю здесь, невозможно получить больше нигде.
Вернувшись в Новосибирск в декабре, я отчетливо почувствовал, что задолжал родному городу и команде,
и понял, что хочу остаться здесь, чтобы приносить пользу клубу, помогать добиваться высоких задач, дарить положительные эмоции родным и близким, и всем нашим болельщикам», — цитирует слова Егора Миловзорова пресс-служба хоккейного клуба.
Миловзоров начинал свою карьеру с игр чемпионата России по хоккею с шайбой, отыграв три сезона с 2005 по 2008 год. Затем он перешёл в КХЛ, играя в основном за нижнекамский «Нефтехимик». Последний раз Миловзоров играл за «Сибирь» в сезоне 2016/2017.
В середине декабря «Сибирь» подписала контракт с челябинским защитником Константином Климонтовым, до этого он выступал за казахстанскую команду «Барыс».
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/hcsibir1962