На трассе под Новосибирском опрокинулся автомобиль — пострадали ребёнок и женщина

Сам водитель почти не пострадал

Иномарка вылетела в кювет — пострадали пассажиры, среди которых был ребёнок





Сегодня днём на дороге в Сузунском районе Новосибирской области иномарка вылетела в кювет — пострадали ребёнок и женщина, их увезли в больницу.





Фотографию аварии опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».





«Водитель отделался небольшими ссадинами, а ребёнка и девушку отвезли в больницу», — сообщается в группе сообщества.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, вызов об аварии поступил в ГИБДД в 14:00. «Факт такой действительно был. Автомобиль съехал с трассы, есть информация, что пострадали люди. Пока нет более точной информации», — подтвердили в пресс-службе.





Сегодня ночью в Тогучинском районе области в ночной аварии погиб пешеход — его сбил водитель, ехавший навстречу. Это ДТП стало первым с погибшим человеком в 2019 году.

