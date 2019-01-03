В кинотеатре «Победа» открылся ресторан с балконом, камином и французскими бутербродами

Заведение заработало ещё в прошлом году, но использовалось только для закрытых мероприятий

Зал рассчитан на 66 человек
Зал рассчитан на 66 человек



Ресторанное пространство на третьем этаже кинотеатра «Победа» под названием «Зал приемов» начало обслуживать посетителей «с улицы». Ранее здесь проводились только закрытые мероприятия.



Ресторанное пространство (как его называют в самой «Победе») расположено на третьем этаже, в правой части здания (если стоять к фасаду лицом). Чтобы попасть туда, нужно зайти в новое фойе и вызвать лифт.


Гостиная с видом на улицу Ленина
Гостиная с видом на улицу Ленина



Ресторан состоит из нескольких помещений: что-то вроде небольшого холла с окнами на улицу Ленина, основного зала на 16 столов, зала поменьше и крупной каминной комнаты. В большом зале установлен белый рояль и новогодняя ёлка. Отсюда можно выйти на просторную террасу, сейчас, правда, там стоят только две белых лавки.


Каминная комната украшена портретами известных режиссеров и артистов, бывавших в «Победе»
Каминная комната украшена портретами известных режиссеров и артистов, бывавших в «Победе»



Корреспондент НГС обнаружил в заведении практически пустой зал с полностью сервированными столами. Как сообщили в «Победе», со 2 по 7 января ресторан будет кормить посетителей бранчами (так, обычно, называют упрощённое меню для выходных дней и праздников). 


Сэндвич Крок мадам з 250 рублей
Сэндвич Крок мадам з 250 рублей



Так в первый день работы здесь можно было сделать заказ по меню  из 12 отдельных позиций (от 60  до 450 рублей), либо выбрать фиксированный набор из четырех блюд (включая десерт) за 1000 рублей. В меню бранча есть как небольшие закуски (например, классика французской «быстрой еды» - бутерброды Крок Месье и Крок Мадам), так и вполне серьезные блюда вроде телячьих щёчек или супа из копчёного лосося). 


Из ресторана можно выйти на просторную террасу
Из ресторана можно выйти на просторную террасу

Как уточнили в «Победе», если «Зал приемов» будет востребован, то после праздников ресторан будет работать по выходным. 


«Победа» давно уже не ограничивается кинопоказом и организацией культурных программ, связанных с кино. Здесь давно работают кафе «Премьера» (ранее известное как «Кино-кафе») и кофейня «Утровечера», а весной прошлого года здесь заработал клуб «Ночь».

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